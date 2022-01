Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Containerbrand an Hausfassade

Lehrte (ots)

heute gegen 20:25 Uhr wurde die Feuerwehr Lehrte zu einer unklaren Rauchentwicklung in die Bahnhofstr. alarmiert. Im Hinterhof eines Hauses sollte es brennen. Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung. Es brannte ein Container direkt an der Hausfassade. Der eingesetzte Trupp unter Atemschutz konnte ein Übergreifen auf die Fassade verhindern und das Feuer war schnell unter Kontrolle. Zur Brandursache können aktuell keine Angaben gemacht werden. Der abgelöschte Container und die Fassade wurden mittels Wärmebildkamera kontrolliert und die Einsatzstelle am Ende an die Polizei übergeben. Die Feuerwehr Lehrte war insgesamt mit 4 Fahrzeugen und 20 Personen im Einsatz. Auch der Rettungsdienst und die Polizei waren vor Ort.

