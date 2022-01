Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Feuerwehreinsatz nach Frontalzusammenstoß

Ahlten (ots)

Am heutigen Sonntag wurde die Feuerwehr Ahlten gegen 16 Uhr zu einem PKW Unfall auf die K142 Fahrtrichtung Höver alarmiert. Hierbei sollten zwei Fahrzeuge frontal zusammengeprallt sein. Die Lage bestätigte sich vor Ort. Die Unfallursache steht aktuell nicht fest. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle, klemmten die Batterien der betroffenen Fahrzeuge ab, stellten den Brandschutz sicher, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und betreuten die Insassen bis zur Übergabe an den Rettungsdienst. Am Ende aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Insgesamt war die Feuerwehr Ahlten mit 2 Fahrzeugen vor Ort. Neben der Feuerwehr waren auch zwei Rettungswagen und die Polizei an der Einsatzstelle.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell