FW Lehrte: Happy End für verletzten Schwan auf der Autobahn: Freiwillige Feuerwehr Röddensen rettet Schwan aus Notlage

Röddensen (ots)

Am heutigen Samstag, dem 27.11.2021 wurde die Tierrettung aus dem Lehrter Stadtgebiet gegen 13:00 Uhr auf die Autobahn A2 gerufen: Gemeldet worden war ein Schwan, der sich verletzt auf der Autobahn A2 befinden soll.

Die im Ortsteil Röddensen stationierte Tierrettung der Feuerwehr Röddensen wurde demnach auf die Autobahn A2 zwischen der Anschlussstelle Lehrte-Ost und Hämelerwald gerufen, um den verletzten Schwan aus seiner misslichen Lage zu retten. Vor Ort eingetroffen, befand sich der Schwan am Tierschutzzaun - allerdings auf der Seite der Autobahn. Im Rahmen der Gefahrenabwehr, wurde der Richtungsverkehr zunächst gestoppt und die Autobahn im betroffenen Bereich in Fahrtrichtung Berlin kurzzeitig vollgesperrt. Das erfahrene Vorgehen der ehrenamtlichen Einsatzkräfte führte dann dazu, dass der Schwan schnell aus seiner misslichen Lage gerettet werden konnte. Der verletzte Schwan wurde dann im Anschluss zur weiteren Versorgung in die Tierärztliche Hochschule Hannover gebracht. Der Verkehrsfluss konnte direkt im Anschluss durch die Polizei wieder freigegeben werden.

Im Einsatz befanden sich die Ortsfeuerwehr Röddensen mit einem Fahrzeug und 2 Einsatzkräften sowie die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell