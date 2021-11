Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Feuerwehr wird zu Schornsteinbrand gerufen

Bild-Infos

Download

Sievershausen (ots)

Die Ortsfeuerwehren Sievershausen, Arpke und Hämelerwald wurden am Donnerstagabend, dem 25.11.2021 gegen 20:38 Uhr nach Sievershausen in den Bereich der Stormstraße alarmiert. Als zuvor aufmerksame Nachbarn nach Hause kamen, bemerkten diese Rauch und Brandgeruch. Die Nachbarn unternahmen daraufhin geistesgegenwärtig Umschau in der Straße und konnten schnell feststellen, dass es bei einem benachbarten Haus im Bereich des Schornsteins zur Flammenbildung gekommen ist. Ein Schornsteinbrand kann unentdeckt viele Gefahren mit sich bringen: so können Wärmestrahlung und Funkenflug beispielsweise den Dachtstuhl oder den Wohnraum in Brand setzen.

Unmittelbar alarmierten die Nachbarn daraufhin die Feuerwehr und die betroffenen Anwohner des Hauses: Diese befanden sich zu Hause und ahnten nichts. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer im Kamin bereits aus, sodass sich der Kamin bereits selbstständig herunter kühlte. Vorsorglich wurde ein Trupp unter schwerem Atemschutz in das Gebäude geschickt, um eine Verrauchung der Räume auszuschließen. Mittels Wärmebildkamera kontrollierte zudem ein weiterer Trupp über die Drehleiter sowohl die Dachhaut als auch den Schornstein. Ein hinzu gerufener Schornsteinfeger unternahm dann im Anschluss die Reinigung des Schornsteins. Die Feuerwehr stellte für den gesamten Einsatz den Brandschutz sicher. Der Einsatz war für die Feuerwehr gegen 22:00 Uhr beendet. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Sievershausen, Arpke und Hämelerwald mit insgesamt 43 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen, sowie die Polizei, ein Rettungswagen sowie der Notarzt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell