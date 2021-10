Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Feuerlöscher verursacht ABC Einsatz

Lehrte (ots)

ABC Einheiten des Abschnitt 4 wurden am Abend des 21.10.2021 gegen 22 Uhr auf ein Gelände eines Lehrter Logistikunternehmen alarmiert.

Einem Mitarbeiter war bei Entladearbeiten eines Wechselaufbaus ein Paket heruntergefallen aus diesem dann ein weißes Pulver ausgetreten ist und dieses, so das Meldebild der Leitstelle, bei dem betroffenen Mitarbeiter zur Augenreizung führte.

Aus diesem Grunde wurden die ABC Einheiten des Abschnitt 4, bestehend aus Feuerwehrkräften aus den Kommunen Lehrte, Sehnde und Uetze alarmiert. Vor Ort eingetroffen wurde der Rangierbetrieb der LKW auf dem Gelände vorsorglich gestoppt und der betroffene Bereich weiträumig abgesperrt und das standardisierten Einsatzablaufkonzept einer ABC-Lage durchgeführt. Dazu gehören zum Beispiel das Sicherstellen der Gefahrenabwehr, der Brandschutz sowie die Installation einer Dekon - ein speziell geschützter Bereich zur Dekontamination der Einsatzkräfte. Der betroffene Mitarbeiter wurde vom Rettungsdienst betreut und vorsorglich in eine Klinik nach Hannover gebracht.

Parallel wurden die Ladepapiere der betroffenen Wechselbrücke angefordert - diese wurden jedoch nach abladen der Wechselbrücke entsorgt. Aufgrund dessen wurde ein Messtrupp in leichtem Schutzanzug unter Atemschutz zur Probenahme und Begutachtung des verdächtigen Pakets an die Wechselbrücke beauftragt. Hierbei konnte schnell festgestellt werden, dass es sich in dem Paket lediglich um einen Feuerlöscher handelte, der abgeblasen hatte. Somit konnten die vorsorglichen Schutzmaßnahmen beendet werden und die Einsatzstelle gegen 23:45 an den Logistikbetrieb übergeben werden.

Im Einsatz waren rund 100 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit 26 Fahrzeugen aus den Kommunen Lehrte, Uetze und Sehnde sowie die Polizei und ein Rettungswagen.

