Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Verkehrsunfall Autobahn A2 mit zwei PKW

Bild-Infos

Download

Lehrte (ots)

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lehrte wurden in der Nacht zum Montag, dem 27.9.2021 gegen 1.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn A2 zwischen den Anschlussstellen Lehrte-Ost und Lehrte alarmiert. Grund der Alarmierung war ein Zusammenstoß zweier PKWs, eine Person sollte sich eingeklemmt in dessen Fahrzeug befinden.

Rund 1000m hinter der Abfahrt Lehrte Ost bot sich den Einsatzkräften folgende Lage: Ein Pkw, Modell VW Passat, befand sich auf dem linken Fahrstreifen stehend, Fahrer und Beifahrer waren nicht verletzt und konnten ihr Fahrzeug eigenständig verlassen. Ein VW Transporter befand sich im weiteren Verlauf der Autobahn auf dem rechten Seitenstreifen stehend. Mit der ersten Erkundung konnte ebenfalls festgestellt werden, dass der Fahrer in seinem Fahrzeug lediglich eingeschlossen war. Aus diesem Grund musste kein hydraulisches Rettungsgerät eingesetzt werden. Die Aufgabe der Feuerwehr bestand darin, den Fahrer in Absprache mit dem Rettungsdienst aus seinem Fahrzeug zu befreien. Er und seine Beifahrerin wurden anschließend zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst übergeben und mit leichten Verletzungen in eine Klinik in der Region Hannover gebracht. Die weitere Aufgabe der Feuerwehr bestand darin, bei beiden beteiligten Fahrzeugen die Batterie abzuklemmen, um somit einen sicheren Abtransport gewährleisten zu können. Zudem wurde für den gesamten Einsatz der Brandschutz sichergestellt.

Beide Fahrzeuge wurden durch ein Lehrter Abschleppunternehmen abgeschleppt. Die Polizei hat Unfallaufnahme und die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Rückfragen zur Schadenshöhe und Unfallursache können durch die Feuerwehr nicht beantwortet werden.

Die Autobahn A2 wurde für den Einsatz der Feuerwehr sowie für die Unfallaufnahme der Polizei und den Abtransport der Fahrzeuge im beschrieben Bereich voll gesperrt. Die Feuerwehr Lehrte war im Einsatz mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften. Ebenfalls im Einsatz war die Polizei, die Verkehrsunfallforschung sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell