FW Lehrte: Eine ganze Feuerwehr befördert: Freiwillige Feuerwehr Arpke zum 120 jährigen Bestehen zur Stützpunkt-Feuerwehr ernannt.

Für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr fand am 23.Juli 2021 im Baltheuers Hoff in Arpke eine besondere Jahreshauptversammlung statt. Die Ortsfeuerwehr, bisher im Status einer Feuerwehr mit Grundausstattung ist nun eine Stützpunktfeuerwehr und übernimmt damit weitere Aufgaben im Stadtgebiet. Auch erhielten mit Stefan Burgdorf und Friedel Meyer zwei neue Ehrenortsbrandmeister ihre Ernennungsurkunden.

Ortsbrandmeister Carsten Rex betonte in seiner Rede vor rund 50 Teilnehmern, dass es die Feuerwehr in Arpke seit rund 120 Jahren gibt, und mit diesem bestehen eine neue Ära beginnt: den Status einer Stützpunkfeuerwehr.

Auch unter pandemischen Auflagen sei es ein bewegendes aber auch erfolgreiches Jahr 2020 gewesen, wie der Ortsbrandmeister betonte. Erfolgreich vor allem, weil die Ortsfeuerwehr sieben neue Quereinsteiger begrüßen konnte. Zum Jahresende wurden 54 aktive Einsatzkräfte gezählt. "Aktuell sind es schon mehr", so Carsten Rex. Mit einem eigenen Team "Mitgliederwerbung", mittlerweile als Marketing-Team betitelt, wurde im Ort Werbung für die Ortsfeuerwehr gemacht. Und diese Arbeit zahle sich nun aus. Auch die beiden Nachwuchsabteilungen, Kinder- und Jugendfeuerwehr, stünden gut dar, was die Mitgliederzahlen angehe.

Auch die Ausbildung der Arpker Feuerwehrkräfte ist bemerkenswert. So hat die Ortsfeuerwehr zehn ausgebildete Chemikalienschutzanzug-Träger, die vor allem überörtlich im Rahmen von ABC-Einsätzen gefordert sind.

In 2020 wurde dies besonders unter Beweis gestellt: als Teildes ABC-Zuges Region Hannover Ost wurden die Einsatzkräfte auf die A2 zu einem Unfall mit einem Lkw alarmiert, der radioaktives Material geladen hatte. Unter den 25 Einsätzen in 2020 hob der Ortsbrandmeister dann auch den Einsatz auf Gut Schierke in Hämelerwald hervor, bei dem die Arpker Ortsfeuerwehr unterstützte.

Personell wurde die Funktion des Zugführers neu besetzt. Jörg Burgdorf, seit 1987 im Kommando tätig, hatte auf eigenen Wunsch sein Amt zum 1. Juli niedergelegt. Zum neuen Zugführer wurde Fabian Meyer berufen.

"Es ist im Ort nicht viel passiert", so Rex in seinem Jahresbericht. Es sei ein normales Jahr gewesen, was die Einsatzzahlen und Ausmaße angingen. "Die Arpker Bürgerinnen und Bürger können sich auf uns verlassen", so Carsten Rex. Er betonte, dass dieses aber nur einer geschlossenen Mannschaft zu verdanken sei. "Wir sind stolz auf Euch. Während der Pandemie ist niemand erkrankt und die Ortsfeuerwehr war immer einsatzbereit für die Bürger im Ort. Wir sind als Team unschlagbar", so Carsten Rex auch im Namen seines Stellvertreters Daniel Kurowski. Worte, die Stadtbrandmeister Jörg Posenauer nur bestätigen konnte: "Hier wird Kameradschaft gelebt, deswegen steigt auch die Anzahl der Aktiven", so Posenauer. Er konnte während der Versammlung auch den offiziellen Akt vollziehen, die Ortsfeuerwehr zu einer Stützpunktfeuerwehr zu ernennen. "Das ist eine Würdigung der Leitung hier vor Ort", so Posenauer, "aber auch kontinuierlicher guter Führung. Seit Jahrzehnten wird die Ortsfeuerwehr hervorragend geführt", so Posenauer.

Dahingehend war die Ernennung von zwei neuen Ehrenortsbrandmeistern nur folgerichtig: Friedel Meyer, stellvertretender Ortsbrandmeister 1995 - 1997 und Ortsbrandmeister von 1997 bis 2003, wie auch Stefan Burgdorf, Ortsbrandmeister von 2003 bis 2018, erhielten ihre Ernennungsurkunden, da beide sich um die Feuerwehr besonders verdient gemacht hatten. Mit Horst Drossmann hat die Ortsfeuerwehr nunmehr drei Ehrenortsbrandmeister.

Mit dem neuen Status der Ortsfeuerwehr gehen auch neue Aufgaben einher, so Posenauer. Auch bekomme die Ortsfeuerwehr ein neues Fahrzeug. Er ging auch auf das Feuerwehrhaus ein, dass nicht mehr den heutigen Erfordernissen entspreche, aber sich an diesem Standort auch nicht verbessern ließe. Er stellte in Aussicht, dass es über kurz oder lang zu einem Neubau in Arpke kommen werde.

Dank für ihren Einsatz sprachen der stellvertretende Lehrter Bürgermeister Wilhelm Busch wie auch Ortsbürgermeister Klaus Schulz aus. "Sie können zu Recht stolz sein"; so Busch über die Ernennung zur Stützpunktfeuerwehr. Die Arpker Feuerwehrkräfte würden sich durch hohes Engagement und Fachwissen ausweisen, "das ist nicht selbstverständlich", so Busch. "Die Feuerwehr ist das Aushängeschild für das Dorf", so Ortsbürgermeister Klaus Schulz. In Kinder- und Jugendfeuerwehr werde zudem gute Nachwuchsarbeit geleistet. Er dankte den Einsatzkräften "für die Einsatzbereitschaft für die Mitmenschen im Ort".

Da Ortsbrandmeister Carsten Rex nun eine Stützpunktfeuerwehr leitet, erhielt dieser auch einen neuen Dienstgrad: Ihm wurde der Dienstgrad Oberbrandmeister verliehen.