Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Feuerwehr Lehrte entfernt erneut Ring von angeschwollenem Finger

Lehrte (ots)

Nach dem wir zuletzt am 12.06.2021 einen Ring vom Mittelfinger eines Patienten in der Notaufnahme im Krankenhaus Lehrte schnitten, wurden wir heute Morgen von einer Angehörigen in ein Altenheim alarmiert. Die Mutter der Anruferin hatte sich den Ring versehentlich auf den Zeige- statt Ringfinder gesteckt. Diese war nun so angeschwollen, dass sich der Ring nicht mehr bewegen ließ. Da es sich um den Ehering der 88-Jährigen handelte versuchten se zuerst selbst den Ring mit Olivenöl und Seife zu lösen. Dies aber leider ohne Erfolg. Gegen halb 11 am Sonntagmorgen alarmierte Sie dann die Feuerwehr. Vor Ort baten wir die Dame zuerst vor das Gebäude, da wir Alten- und Pflegeheime auf Grund der Pandemischen Lage nur betreten, wenn es nicht anders möglich ist. Hier versuchten wir zuerst nochmals den Ring mit herkömmlichen Mitteln zu lösen. Dies war aber nicht möglich, so dass wir den Ring mit einer Fräse trennen und aufbiegen mussten. Auch wenn beim ersten Anwerfen der Druckluftfräse mit dem ca. 8cm großen Trennblatt kurz die Gesichtszüge entglitten, nahm die betroffen die Situation mit Humor und so konnte mit ruhiger Hand relativ schnell ein Schnitt gesetzt werden. Im Anschluss wurde der Goldring mit zwei Zangen etwas aufgebogen und so konnte der Ring wieder entfernt werden. Die Erleichterung war nun deutlich sichtbar. Zum Abschluss rieten wir einen Juwelier aufzusuchen um prüfen zu lassen, ob der Ring wieder hegestellt werden kann. Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Lehrte mit 7 Einsatzkräften.

