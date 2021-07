Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: LKW Unfall auf Rastanlage bei Lehrte: LKW Fahrer stößt mit Gebäude und zwei Pkw zusammen und stürzt um.

Lehrte (ots)

Die freiwillige Feuerwehr Lehrte wurde am 10.07.2021 um 20:29 Uhr zu einem schweren LKW-Unfall auf eine Autobahn-Rastanlage bei Lehrte alarmiert. Gemeldet worden war ein umgestürzter LKW nach einem Zusammenstoß mit einem Dach auf dem Gelände der Anlage. Der Fahrer sollte demnach eingeklemmt sein, auch erhielten wir die Informationen, dass auch Kinder bei dem Einsatz beteiligt seien.

Vor Ort eingetroffen hatte sich das Lagebild schnell bestätigt. Der gemeldete LKW war umgestürzt und der Fahrer in seinem Fahrerhaus eingeschlossen. Dieser wurde bereits von Ersthelfern betreut. Im hinteren Bereich der Einsatzstelle fanden wir 2 stark beschädigte PKW in den Parkbuchten vor, sowie ein stark beschädigtes, vermeintliches Lagegebäude der Tankstelle. Leider stellten wir auch hier das Unfallinteresse vieler Bürger fest. Eine direkte Ansprache, sorgte in einem Fall sogar für ungestüme Antworten eines Gaffers.

Wir begannen sofort mit der Rettung des Fahrers aus seinem Fahrerhaus und der Betreuung der Familie mit deren zwei leicht verletzten Kindern. Für die Befreiung des Fahrers, trennten wir die Frontscheibe heraus und konnten so den schwerverletzten Fahrer aus seiner Kabine befreien und an den Rettungsdienst übergeben. Der Fahrer war nicht eingeklemmt. Die Familie mit Ihren beiden leicht verletzten Kinder wurde dann an den Rettungsdienst übergeben werden. Ersten unbestätigten Informationen nach, kam der Fahrer des LKW aus bislang ungeklärter Ursache im Einfahrtsbereich der Tankstelle nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit dem kleinen Lagergebäude mit der rechten Seite des LKW. Im weiteren Verlauf kam es dann zu einem weiteren starken Zusammenstoß mit einem PKW. Dieser PKW wurde durch die Wucht auf ein weiteres Auto geschoben, an dem sich gerade eine Familie mit deren zwei Kindern befand. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Kinder leichte Verletzungen. Im weiteren Verlauf der Unfallfahrt wurde ein Müllcontainer mitgeschleudert; herumfliegende Teile beschädigten dann auch ein drittes Auto. Mehrere Meter danach stürzte der LKW dann auf die Rechte Fahrbahnseite um. Hierdurch wurde der Fahrer dann in seinem Fahrerhaus eingeschlossen und schwer verletzt. Die weitere Aufgabe der Feuerwehr bestand darin den Brandschutz sicher zustellen und den Kraftstoff der LKW-Tanks in spezielle Behälter umzufüllen. Auch unterstützen wir die Polizei bei der Unfallaufnahme: So setzten wir z.B. unsere Drehleiter ein, damit eine Gesamtübersicht aus der Luft von der Unfallstelle abgebildet werden konnte. Der schwerverletzte LKW Fahrer kam in ein Krankenhaus. Für die Feuerwehr war der Einsatz gegen 22:30 beendet. Die Bergung des LKW und die weitere Unfallaufnahme wird voraussichtlich bis in die Nacht andauern. Im Einsatz war die freiwillige Feuerwehr Lehrte mit 6 Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften, sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug, sowie die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell