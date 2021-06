Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Kokelndes Schneidebrett alarmiert Feuerwehr

Immensen (ots)

Die Einsatzkräfte der freiwilligen Ortsfeuerwehr Immensen wurden am Dienstag, dem 29.06.2021 um 21:30 in den Bereich des Nollenweg in ein Mehrparteienhaus alarmiert. Gemeldet worden war ein Feuer im Bereich der Küche der Erdgeschosswohnung - die Rauchmelder lösten bereits aus.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren keine Personen mehr im Gebäude, das Signal der Rauchmelder aus der Wohnung im Erdgeschoss konnte bereits deutlich wahrgenommen werden. Auch ein leichter Brandgeruch war wahrnehmbar. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz öffnete die Wohnungstür gewaltsam. In der Küche konnte der Grund der Alarmierung schnell erkundet werden: Ersten Erkenntnissen nach zersprangen die gläsernen Schutzabdeckungen auf dem Cerankochfeld durch die Hitzeentwicklung im Bereich Kochfeldes. Ein auf den Abdeckungen gelagertes hölzernes Schneidebrett gelang so auf die Herdplatte und begann zu kokeln. Ohne Einsatz von Wasser, wurde das Schneidebrett ins Freie gebracht. Vorsorglich wurde die Wohnung für den Einsatz stromlos geschaltet und im Anschluss mit einen Druckbelüfter belüftet, sodass die Wohnung an die Bewohnerin übergeben werden konnte. Diese wurde vorsorglich und zur Kontrolle an den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz war gegen 22:15 beendet.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Immensen mit 3 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften, sowie die Polizei und ein Rettungswagen.

