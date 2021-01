Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Schwerer Verkehrsunfall Autobahn A2: LKW fährt auf Tanklastzug auf - 4 Beteiligte LKW und eine problematische Rettungsgasse

Am Freitag dem 15.01.2021 wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Lehrter Ortsfeuerwehr gegen 15:30 zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Autobahn A2 alarmiert. Gemeldet worden war ein Zusammenstoß von mehreren beteiligten LKW im Bereich kurz hinter der Anschlussstelle Lehrte-Ost in Fahrtrichtung Hämelerwald - zudem war eine eingeklemmte Person gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hat sich die Lage schnell bestätigt; eine erste Erkundung ergab, dass 4 LKW beteiligt sind, bei den beiden hinteren LKW kam es zu dem folgenschweren Zusammenstoß, der Fahrer des letzten LKW wurde bei dem Aufprall schwer in seinem Fahrerhaus eingeklemmt. Zudem stellte sich heraus, dass der Tanklastzug auf den der Fahrer aufgefahren ist, mit Gefahrentafeln gekennzeichnet war.

Sofort wurden daraufhin die Rettungskräfte koordiniert um primär die Rettung des eingeklemmten Fahrers, aber auch die Einsatzstellenabsicherung sicher zu stellen. Parallel konnte nach Rücksprache mit dem Fahrer des nun stark am Heck beschädigtem Tanklastzuges Rücksprache gehalten werden: der ursprünglich mit Ethanol betankte LKW war glücklicherweise leer. Vorsorglich wurde die Orstfeuerwehr Höver mit dem Spezialisierungsfahrzeug "GW-Mess" nachalarmiert, um sicherstellen zu können, dass sowohl an der Einsatzstelle als auch im Umkreis keine weitere Gefahr besteht. Nach sofort eingeleiteter Patientenbetreuung wurde zudem in Absprache mit dem Notarzt mit der Rettung des aufgefahren und nun schwer eingeklemmten Fahrers begonnen. Aufgrund der starken Beschädigung des Fahrerhauses wurden hierfür 2 Hydraulische-Rettungssätze, bestehend aus Schere und Spreizer eingesetzt sowie ein Rettungspodest, um auch auf der Kabinenhöhe des Fahrzeugs eine patientengerechte Rettung sicher zu stellen. Der Fahrer war so schwer eingeklemmt, sodass ein erster Zugang der aufwendigen Rettungsaktion lediglich über die Fahrertür geschaffen werden konnte, letztlich die Rettung des Fahrers aber über die Beifahrerseite erfolgen musste. Für die Rettungsmaßnahmen war die Autobahn im betroffenen Bereich voll gesperrt. Nach erfolgreicher Rettung des Fahrers und Übergabe zum Abtransport zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus wurde im Anschluss mit der Bergung der Fahrzeuge begonnen. Darüber hinaus konnte ein Fahrstreifen wieder frei gegeben werden.

Mehrfach wurde das Problem Rettungsgasse in den Medien debattiert, doch scheinbar nicht genug: leider herrschten auch an diesem Tag - trotz Lockdown und eventuell weniger zu erwartendem Verkehrsaufkommen - erneut erschwerende Umstände in Bezug auf die Rettungsgasse. Wir stellen uns hier leider erneut die Frage, warum Autofahrer bei komplettem Stillstand auf der Autobahn erst dann ihr Fahrzeug bewegen und eine Rettungsgasse bilden, wenn ein über 15 Tonnen schwerer, blau blinkender LKW der Feuerwehr mit Pressluft gesteuertem Folgetonhorn ("Martin-Horn" bzw. "Martinshorn") unverkennbar darum bittet, passieren zu dürfen.

Im Einsatz waren 39 Einsatzkräfte bestehend aus der Ortsfeuerwehr Lehrte mit 4 Fahrzeugen, sowie die Ortsfeuerwehr Höver (GW-Mess und der MTW), als auch 2 RTW, 1 Nef, ein Rettungshubschrauber sowie die Polizei.

