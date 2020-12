Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Nach einem schweren Auffahrunfall zwischen zwei LKW wurde der Fahrer des hinteren LKW in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aufwendig befreit werden.

LehrteLehrte (ots)

Um 15:16 Uhr wurde die Feuerwehren Lehrte und Ahlten auf die Autobahn 2 zwischen dem Autobahnkreuz Hannover-Ost und der Anschlussstelle Lehrte Alarmiert. Der ersten Meldung zu folge wurde bei einem LKW-Unfall ein Fahrer eingeklemmt.

Die Anfahrt zur Einsatzstelle erwies sich als äußerst schwierig, da die Rettungsgasse lediglich von den Fahrern auf der linkenspur gebildet wurde. Auf den weiteren 3 Spuren standen LKW dicht an dicht, so dass selbst der vorausfahrenden Einsatzleitwagen, ein PKW, große Schwierigkeiten hatte zur Einsatzstelle vorzudringen. An einem der nachfolgenden Großfahrzeuge wurde auf der Anfahrt ein Außenspiegel beschädigt.

An der Einsatzstelle eingetroffen bestätigte sich die gemeldete Lage. Der Fahrer des auffahrenden LKW war im Beinbereich in seinem Führerhaus eingeklemmt. Die Rettung wurde erfolgte über die Fahrerseite mittels Spreizer und Hydraulikstempel.

Zuerst wurde die Fahrertür entfernt. Anschließen die Front des verformten Führerhauses nach vorne gedrückt, um den Fahrer so zu befreien. So konnte der Fahrer ca. 10 Minuten nach dem Eintreffen dem Rettungsdienst übergeben werden.

Die Autobahn wurde für die Dauer der Rettungsarbeiten gesperrt. Und erst nach dem Start des ebenfalls alarmierten Rettungshubschraubers weder freigegeben.

Im Einsatz waren: Die Ortsfeuerwehr Lehrte und Ahlten mit 48 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

Zum Grad der Verletzungen, der Unfallursache oder der Schadenhöhe können keine Angaben gemacht werden.

