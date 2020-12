Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: LKW stürzt beim Entladen um: ehrenamtliche Einsatzkräfte befreien schwerverletzten Fahrer

SteinwedelSteinwedel (ots)

Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Steinwedel und Lehrte wurden am heutigen Montag, dem 14.12.2020 gegen 14:00 Uhr zu einem Kieswerk in der Gemarkung Steinwedel gerufen. Beim Entladen eines Sattelzuges mit Schutt und Sand ist dieser auf einer Schrägen Fläche zur Seite umgestürzt. Dabei wurde der Fahrer im Fahrerhaus eingeschlossen und erheblich verletzt, sodass dieser sich nicht befreien konnte. Trotz schwerer Verletzung rief der pflichtbewusste LKW-Fahrer zunächst selbst per Mobiltelefon seinen Chef an. Der Inhaber des Kieswerkes setzte dann den Notruf ab. Besonders vorbildlich haben die Mitarbeiter des Kieswerkes gehandelt: diese haben die Einsatzkräfte sehr gut eingewiesen, sodass eine schnelle Hilfe erfolgen konnte. Durch die Feuerwehr wurde über den Zugang der Beifahrertür zunächst die Patientenversorgung sichergestellt. Weitere Einsatzkräfte haben dann mittels spezieller Glassäge einen Zugang durch die Frontscheibe und Dachluke geschaffen. Durch diese Öffnungen konnte der Rettungsdienst die Erstversorgung im LKW vornehmen. Anschließend konnte der schwer verletzte Fahrer in Absprache mit dem Rettungsdienst patientengerecht aus dem Fahrerhaus des Sattelzuges durch den geöffneten Bereich der Frontscheibe befreit werden.

Anschließend wurde der Fahrer zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehr gegen 16:30 an die Polizei übergeben. Der umgestürzte LKW wird bereits im Anschluss durch einen Kran auf dem Firmengelände wieder aufgerichtet. Im Einsatz waren die die Ortsfeuerwehr Steinwedel und Lehrte mit insgesamt 37 Einsatzkräften, sowie ein RTW, Notarzt und ein Rettungshubschrauber sowie die Polizei.

