FW Lehrte: Feuerwehr Sievershausen: Am Tag des Ehrenamtes wird zweithöchste Ehrung im Feuerwehrwesen verliehen

Sievershausen

Aufgrund der Corona-Pandemie sind bekanntlich auch Feuerwehr Veranstaltungen wie z.B. Jahreshauptversammlungen auf denen unter anderem Ehrungen vorgenommen werden, untersagt. Statt die turnusmäßige Jahreshauptversammlung im großen Rahmen abzuhalten in einem nahegelegenen Veranstaltungszentrum zu Feiern, wurde unter strengen Hygieneauflagen am gestrigen Sonnabend, dem 5.12.2020 die Fahrzeughalle der Ortsfeuerwehr Sievershausen genutzt. Glückwünsche per Handschlag und ein gemeinsamer Abend im Anschluss mussten aufgrund der geltenden Bestimmungen im Rahmen der Eindämmung der Corona-Pandemie unterbleiben. Zu den Auflagen gehörten neben den AHA Regeln aber auch, dass alle Anwesenden FFP2-Masken zu tragen hatten und ein Tor der Fahrzeughalle zur ständigen Belüftung geöffnet war.

Somit waren am internationalen Tag des Ehrenamtes nur zehn Personen zugegen, als bei der Feuerwehr Sievershausen Beförderungen und Ehrungen durch Stadtbrandmeister Jörg Posenauer vorgenommen wurden. Acht von ihnen gehörten zu denjenigen, die einen neuen Dienstgrad erhielten oder eine Ehrung in Empfang nahmen. Die gestrige Jahreshauptversammlung verlangte aber eigentlich umso mehr ein großes Publikum: Stadtbrandmeister Jörg Posenauer überreichte im Namen des Deutschen Feuerwehrverbandes "in Würdigung hervorragender Leistungen im Gebiet des Feuerwehrwesens" die zweithöchste Ehrung, die im deutschen Feuerwehrwesen verliehen werden kann. Das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber wurde samt Urkunde und entsprechender Auszeichnung an den doch sichtlich überraschten Ortsbrandmeister Thorsten Greve ausgehändigt. Greve ist seit 1977 in der Feuerwehr und 1997 zum stellvertretenden Ortsbrandmeister gewählt worden. Seit 2003 ist der 54-Jährige - nunmehr in seiner dritten Amtszeit - Ortsbrandmeister in dem Lehrter Ortsteil.

Neben dem Ortsbrandmeister standen zunächst noch sieben weitere Mitglieder der Ortsfeuerwehr im Mittelpunkt. Für langjährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurden Jürgen Feist (50 Jahre) und André Friedrichs (25 Jahre) mit dem Niedersächsischen Ehrenzeichen ausgezeichnet. André Friedrichs erhielt zudem den neuen Dienstgrad "Erster Hauptfeuerwehrmann". Zum Hauptfeuerwehrmann wurde Adrian Schindler ernannt, den Dienstgrad des Oberfeuerwehrmanns erhielten Martin Albrecht, Sebastian Hargesheimer und Marcel Naujoks. Für 10-jährige ehrenamtliches Engagement wurde Ingo Salpeter die Ehrennadel der Stadt Lehrte überreicht.

Doch auch wenn der offizielle Rahmen für die Feuerwehrkräfte doch sichtlich ungewohnt und bereits nach rund 6 Minuten abgehalten war, ergriff Ingo Schmidt, stellvertretender Ortsbrandmeister, noch einmal das Wort. Normalerweise ehrt die Ortsfeuerwehr jährlich ein Mitglied und verleiht den Titel "Feuerwehrmann/Feuerwehrfrau des Jahres". Nicht nur der Tag des Ehrenamtes, sondern auch das Verhalten aller ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte der Ortsfeuerwehr Sievershausen haben einmal mehr gezeigt, dass es wichtig ist Besonders am gestrigen Tage einmal mehr Wertschätzung zu zeigen und alle ehrenamtlichen Einsatzkräfte als Feuerwehrmann/Feuerwehrfrau des Jahres auszuzeichnen. Denn trotz der schwierigen Umstände konnten sowohl der Brandschutz als auch die Einsatzbereitschaft stets aufrechterhalten werden. Etwas, das in Zeiten des Ehrenamtes unter strengen Auflagen der Corona-Pandemie nicht selbstverständlich ist, so das gesamte Ortskommando. Auf einer Tafel in den Gemeinschaftsräumen erhält nun die gesamte Ortsfeuerwehr eine Plakette, ergänzt mit dem schriftlichen Hinweis für die nachfolgenden Generationen. Denn auch wenn die Corona-Pandemie für alle hoffentlich einmalig ist, darf die Ortsfeuerwehr Sievershausen auch nach der Pandemie stolz auf eine ganz besonders starke und zuverlässige Mannschaft sein.

