Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Gasleitung bei Baggerarbeiten getroffen

Steinwedel (ots)

Der dritte Zug der stadtfeuerwehr Lehrte bestehend aus den Ortsfeuerwehren Steinwedel und Aligse wurde am Abend des 27.10 um 17:40 Uhr in den Bereich der Dorfstraße nach Steinwedel alarmiert. Bei Baggerarbeiten auf einem Privatgrundstück wurde eine Gasleitung getroffen - das Gas strömte daraufhin unkontrolliert aus. Die Anwohner alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Die angerückten ehrenamtlichen Einsatzkräfte sperrten daraufhin den betroffenen Bereich ab, informierten die in Windrichtung befindlichen umliegenden Anwohner und stellten den Brandschutz sicher. Die parallel hinzugerufenen Mitarbeiter der Stadtwerke konnten die Gasleitung schnell abriegeln und den betroffenen Bereich umgehend Instandsetzen. Im Anschluss wurde die umliegende Gaskonzentration innerhalb des betroffenen Gebäudes aber auch in der Umgebungsluft gemessen um sicher zu gehen, dass keine weitere Gefahr für die Anwohner besteht. Eine Gefahr bestand nicht mehr, sodass die Anwohner daraufhin wieder ihre Wohnungen aufsuchen und die Einsatzstelle anschließend durch die Feuerwehr an die Polizei übergeben werden konnte. Im Einsatz waren die Feuerwehren Steinwedel und Aligse mit 18 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen sowie die Polizei und der Rettungsdienst.

