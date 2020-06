Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Brennender PKW mit Gastank

Die freiwillige Feuerwehr Ahlten wurde am Mittwoch dem 17.06.2020 um 15:51 Uhr, unterstützt durch die freiwillige Feuerwehr Lehrte, in den Bereich Mergelfeld in Ahlten zum einem Brennenden PKW (Mercedes S-Klasse) mit Gastank alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache entstand das Feuer im Bereich des vorderen Teils des Fahrzeugs. Fahrzeughalterin und Begleitung konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen und setzten den Notruf ab. Geistesgegenwärtig gab der Anrufer beim absetzen des Notrufs bei der Feuerwehr mit an, dass es sich bei dem Fahrzeug um ein Fahrzeug mit Gastank handele; Aufgrund der Meldung wurden die anrückenden Fahrzeuge durch die Einsatzleitung im ausreichenden Sicherheitsabstand aufgestellt und der Verkehrsraum weiträumig abgesperrt. Trotz langer Wegstrecke konnte der Erstangriff schnell durch einen Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz eingeleitet werden: mittels C-Rohr wurde das in Vollbrand stehende Fahrzeug zunächst mit Wasser benetzt und herunter gekühlt. Die Wurfweite des Strahlrohrs ermöglicht den Einsatzkräften zusätzlich einen ersten Löschangriff aus sicherer Entfernung: Auslösen von Airbags aufgrund thermischer Beaufschlagung, explosionsartiges Bersten von Gasdruckdämpfern, oder Reifen bzw. plötzliches Absacken von Fahrzeugen mit Luftfederung stellen eine nicht unerhebliche Gefahr bei brennenden Fahrzeugen dar. Die Aufgabe des zweiten eingesetzten Trupps, ebenfalls unter schwerem Atemschutz, bestand nun darin das Feuer unter Einsatz von Löschschaum zu ersticken, sodass bereits gegen 16:10 "Feuer aus" an die Regionsleitstelle gemeldet werden konnte. Im Rahmen der Nachlöscharbeiten wurde unter Einsatz der Wärmebildkamera das Fahrzeug auf Glutnester und Temperaturentwicklung kontrolliert und weiter herunter gekühlt, sodass die Einsatzstelle im Anschluss an die Polizei übergeben werden konnte. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf dort befindliche Industriegebäude bzw. abgestellte LKW Anhänger im Rahmen einer drohenden Brandausbreitung verhindert werden. Zur Brandursache und Schadenshöhe können keine weiteren Angaben getätigt werden. Im Einsatz waren die freiwillige Feuerwehr Ahlten und Lehrte mit insgesamt 3 Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften, sowie die Polizei.

