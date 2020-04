Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Rauchmelder verhindern größeren Schaden

Lehrte (ots)

Am heutigen Freitagnachmittag wurde die Ortsfeuerwehr Ahlten gegen 15:30 Uhr zu einem vermeintlichen Küchenbrand in die Straße Zum Großen Freien alarmiert. Bereits in der Alarmmeldung wurde mitgeteilt, dass Nachbarn die ausgelösten Rauchmelder in einer Erdgeschosswohnung gemeldet haben.

Die ersten eingetroffenen Einsatzkräfte konnten die ausgelösten Rauchmelder bereits von der Straße aus wahrnehmen und eine deutliche Verrauchung der Wohnung durch die Fenster feststellen. Zu diesem Zeitpunkt musste auch noch davon ausgegangen werden, dass sich eventuell noch eine Person in der Wohnung aufhalten könnte. Nachdem die Einsatzkräfte die Tür geöffnet hatten, konnte ein unter schwerem Atemschutz vorgehender Trupp angebranntes Essen auf dem eingeschalteten Herd als Ursache für die Rauchentwicklung ausmachen, eine weitergehende Erkundung zeigte dann, dass sich keine Person mehr in der Wohnung aufhielt. Das angebrannte Essen konnte mittels des Wasserhahns der Küchenspüle gelöscht werden. Anschließend sorgten die Einsatzkräfte mit Hilfe eines Druckbelüfters für die Entrauchung der Wohnung, welche nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen der Eigentümerin übergeben werden konnte. Der Einsatz selbst war gegen 17:00 für die Feuerwehr abgeschlossen. Während des Einsatzes musste die Straße im Bereich der Einsatzstelle zeitweise komplett gesperrt werden.

Wieder einmal mehr hat dieser Einsatz gezeigt, wie wichtig die Rauchmelder in den Privathaushalten sind, welche seit Ende des Jahres 2015 Pflicht in allen Wohnungen in Niedersachsen geworden sind. Aufgrund der frühen Alarmierung der Feuerwehr durch die Nachbarn, konnte in diesem Fall ein größerer Brandschaden durch die Feuerwehr verhindert werden. Aber vor allem Nachts, wenn die Bewohner schlafen, können Rauchmelder Leben retten und die Bewohner auch schon bei einer Brandentstehung durch ihren Alarmton wecken und somit frühzeitig auf das Feuer und die gefährlichen Brandgase hinweisen - denn Brandrauch wird im Schlaf nicht wahrgenommen!

Bei dieser Gelegenheit soll auch noch mal darauf hingewiesen werden, dass, wenn ein Nachbar wegen piepender Rauchmelder die Feuerwehr ruft, und später stellt sich alles als ein Fehlalarm heraus, der alarmierende Nachbar keine Rechnung der Feuerwehr bekommt. Insofern sollte sich niemand davor scheuen im Falle eines Falles die Feuerwehr zur rufen. Weitere Informationen rund um die Rauchmelder als Lebensretter erhält man im Internet unter: www.rauchmelder-lebensretter.de

Bei dem Einsatz in der Straße Zum Großen Freien war die Ortsfeuerwehr Ahlten mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort, der Stadtbrandmeister sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

