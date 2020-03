Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Feuerwehr soll auch bei Kontaktsperre für die "Retter-von-Morgen" noch Zuhause Spaß machen

Lehrte (ots)

Die derzeitige Corona Virus Situation stellt für alle beteiligten eine enorme Herausforderung dar. Natürlich bleibt die freiwillige Feuerwehr im Stadtgebiet Lehrte Uneingeschränkt einsatzfähig, aber auch intern wurden natürlich dementsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Eine davon ist Beispielsweise das pausieren der Ausbildungsdienste und Veranstaltungen- auch für die Kinder- und Jugendfeuerwehr tritt diese Regelung in Kraft. Das Problem, dass nun viele Kinder und Jugendliche zu Hause bleiben müssen und eben nicht einem vielleicht gewohnten Alltag nachgehen können, beschäftigt auch die Stadtjugendfeuerwehr Lehrte. Richtig - "die Feuerwehr hilft immer dann, wenn's Brennt" und so hat es sich die Stadtjugendfeuerwehr Lehrte auch zur Aufgabe gemacht, den Kindern und Jugendlichen der Feuerwehr auch in der aktuellen Zeit - zu helfen. Auf der Homepage der "retter-von-morgen.de" wurde ein Quiz-Bereich ins Leben gerufen, in dem sich nun die kleinen der Kinderfeuerwehr aber auch die etwas größeren der Jugendfeuerwehr stets beschäftigen und sich weiterbilden können. Dieses Quiz kann zur Vorbereitung auf die Jugendflamme oder Leistungsspange oder auch sogar für die sogenannte "Truppmann Ausbildung Teil 1" genutzt werden. Es gilt beispielsweise spannende Fragen aus den Bereichen "Rettungsgeräte" oder "Brennen und Löschen" zu beantworten. Auch gibt es tolle Bereiche zum Thema "Erste Hilfe" oder auch "Verhalten bei Gefahr". Für die Mitglieder und Familien der Feuerwehr Lehrte eine wunderbare Möglichkeit. Den Zugang für den geschützten Bereich gibt es über die Ortsfeuerwehr.

