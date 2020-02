Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Unwetterlage Lehrte

Lehrte (ots)

Aufgrund der Unwetterlage hat die Feuerwehr Lehrte am Sonntag dem 09.02.2020 bereits vorgesorgt: Für die Region wurde Unwettervoralarm ausgelöst und somit in der Wache eine Einsatzleitung vor Ort (ELO) eingerichtet. Eingehende Notrufe über die 112 werden dann an die einzelnen Einsatzleitungen weitergeleitet und von diesen selbstständig abgearbeitet. Um 18:27 Uhr erreichte die Einsatzkräfte der erste unwetterbedingte Einsatz. In Lehrte lockerten sich im Bereich der Moltkestraße die Dachziegel eines Hauses - ein Teil fiel bereits vom Dach. Mittels Drehleiter wurde das Dach geprüft und betroffene Dachziegel entfernt. Anschließend konnte der Einsatz beendet werden.

Die Nacht verlief für die Einsatzkräfte ruhig und ohne weitere Einsätze; aufgrund der noch anhaltenden Wetterlage am heutigen Montag, dem 10.02.2020 können derzeit jedoch weitere Wetterbedingte Einsätze nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Lehrte

Benjamin Rüger

Mobil: 0170/9961912

E-Mail: presse@ff-lehrte.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell