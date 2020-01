Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Zwei Einsätze fordern die Feuerwehr Lehrte

Lehrte (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag ist es im Stadtgebiet Lehrte fast zeitgleich zu zwei Einsätzen gekommen.

Gegen 17:15 wurde die Ortsfeuerwehr Lehrte zu einem Brand eines Wäschetrockners in die Weberstraße gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus sämtlichen Öffnungen des Gebäudes und in dem Keller war Flammenschein sichtbar. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass alle Personen - eine Familie mit vier Kindern - das Haus bereits verlassen hatte, konnten die Einsatzkräfte unverzüglich mit der Brandbekämpfung beginnen. Insgesamt mussten 6 Trupps unter schwerem Atemschutz eingesetzt werden, um das Feuer, welches sich vom Trockner aus auf den gesamten Keller sowie das Treppenhaus ausgedehnt hatte, zu löschen. Aufgrund der Brandausbreitung wurde vom Einsatzleiter der 4. Zug, bestehend aus den Ortsfeuerwehren Aligse und Steinwedel, nachalarmiert. Während der Löscharbeiten konnten von den Einsatzkräften 3 Meerschweinchen aus dem stark verqualmten ersten Obergeschoss gerettet werden. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Gegen 18:20 Uhr konnte "Feuer aus" gemeldet werden, anschließend musste das gesamte Haus noch belüftet und der Keller auf Glutnester abgesucht werden. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Lehrte, Aligse und Steinwedel mit insgesamt 54 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen, sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

Um 17:45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem weiteren Einsatz in die Europastraße alarmiert, dort hatte in einer Firma die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Da die Lehrter Einsatzkräfte noch in der Weberstraße im Einsatz waren, wurde der 2. Zug der Stadtfeuerwehr, bestehend aus der Ortsfeuerwehr Ahlten, zu diesem Einsatz alarmiert. Zusätzlich wurde die Ortsfeuerwehr Steinwedel aus dem Einsatz in der Weberstraße herausgelöst und ebenfalls zur Europastraße entsandt. Hier stellte sich schnell heraus, dass die Brandmeldeanlage nicht durch ein Feuer, sondern durch ein Leck in der Leitung der Sprinkleranlage ausgelöst worden war. Die Einsatzkräfte schieberten die Wasserzufuhr zur Sprinkleranlage ab und nahmen erste Maßnahmen zur Sicherung der in der Halle gelagerten Waren vor. Trotz des schnellen Einsatzes hatten sich mehrere tausend Liter Wasser in die Halle und über die dort gelagerten Waren ergossen. Über die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens können keine Angaben gemacht werden. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Ahlten und Steinwedel mit insgesamt 28 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen, sowie die Polizei.

Um kurz nach 19:00 Uhr waren beide Einsätze beendet.

