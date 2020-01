FW Lehrte: Altpapiercontainer brennt neben dem Feuerwehrhaus

Freiwillige Feuerwehr Lehrte

Am heutigen Mittwochabend wurde die Ortsfeuerwehr Ahlten um 19:40 Uhr zu einem brennenden Altpapiercontainer in der Straße An der Feuerwehr direkt neben dem Parkplatz der Ahlterner Feuerwehr alarmiert.

Die am Feuerwehrhaus eintreffenden Einsatzkräfte wurden bereits von hellem Flammenschein eines im Vollbrand stehenden Altpapiercontainers empfangen. Nach einer ersten Erkundung konnte festgestellt werden, dass ein Container in Vollbrand stand und bereits auf einen nebenstehenden Container sowie auf die Einfriedung des Altpapiersammelplatzes übergegriffen hatte. Einem unter schweren Atemschutz vorgehenden Trupp gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf weitere dort befindliche Container zu verhindern und die brennenden Container zu löschen. Gegen 20:10 Uhr konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Die Ursache des Feuers ist unbekannt, Personen wurden nicht verletzt.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Ahlten mit zwei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen und 21 Kameraden, sowie die Polizei.

