FW Lehrte: Ruhiger Jahreswechsel für die Stadtfeuerwehr Lehrte

Mit vier Alarmierungen hatten die Ortsfeuerwehren im Stadtgebiet Lehrte einen ruhigen Jahreswechsel 2019/2020.

Gegen 21:40 wurde die Ortsfeuerwehr Lehrte noch im alten Jahr zu einem Küchenbrand in die Ahltener Straße gerufen. Hier stand jedoch keine Küche in Flammen, sondern der Reifen eines Fahrrades, welches von den Bewohnern bereits in den Hof geschoben worden war. Bei näherer Erkundung wurde durch die Einsatzkräfte noch ein verbrannter Kinderwagen entdeckt, an dem sich vermutlich auch der Reifen des Fahrrades entzündet hattet. Beide Feuer waren bereits erloschen, so dass keine weiteren Maßnahmen eingeleitet werden mussten. Zur Brandursache können keine Angaben gemacht werden.

Zwei Stunden später, gegen 23:40 wurde die Ortsfeuerwehr Ahlten zu einem brennenden Papierkorb in der Verlängerung der Wöhlerstraße alarmiert. Das Feuer konnte mit etwas Wasser schnell gelöscht werden. Die Brandursache ist unbekannt.

Um 0:40 wurde die Ortsfeuerwehr Lehrte zum ersten Einsatz im neuen Jahr alarmiert. Bei einer Firma in der Mielestraße hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Trotz eingehender Erkundung, bei der unter anderem auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz gekommen war, konnte kein Feuer festgestellt werden und die Einsatzkräfte wieder einrücken.

Noch während des Einsatzes in der Mielestraße wurde die Ortsfeuerwehr Lehrte zu einem brennenden Papierkorb in die Südstraße gerufen. Auch dieser Einsatz konnte schnell abgeschlossen werden. Die Brandursache ist auch in diesem Fall unbekannt.

Bei allen Einsätzen gab es keine Personenschäden.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren aus Lehrte und Ahlten, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

