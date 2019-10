Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Laubenbrand: Einbetonierte Pfosten erschweren Zufahrt

Lehrte (ots)

Am Samstag dem 5.10.2019 wurde die freiwillige Feuerwehr Lehrte um 13:45 Uhr zu einem Feuer in die Tiefe Straße zu einer dort befindlichen Kleingartenkolonie alarmiert. Grund der Alarmierung war eine brennende Laube. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in der Laube zu einem Feuer. Der Eigentümer alarmierte die Feuerwehr und unternahm vergebens erste Löschversuche mit mehreren Feuerlöschern. Anschließend entfernte er dort befindliche Gasflaschen aus dem Gefahrenbereich und konnte sich dann mit der Ehefrau und dem gemeinsamen Hund nur noch vor dem Feuer retten und die Feuerwehr beim Eintreffen einweisen. Nach einer ersten Erkundung durch die Einsatzleitung wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Feuerwehrkräfte hinzu alarmiert. Die eingetroffenen ehrenamtliche Einsatzkräfte waren jedoch vor Ort vor eine Herausforderung gestellt: Die für jeden Bürger bekannten Rot-Weiß Markierten Pfosten (Feuerwehr-Steckpfosten) an der Zuwegung konnten nicht, wie sonst an anderen Einsatzstellen üblich, schnell per Hand und Universalschlüssel entnommen werden: sie waren fest einbetoniert. Aufgrund dessen musste die Einsatzfahrt vor dem Gelände unterbrochen werden. Für das erfolgreiche befahren des Geländes mussten die einbetonierten Steckpfosten kurzer Hand unter Einsatz von hydraulischem Werkzeug abgeschnitten werden. Der daraus entstandene Zeitverlust führte letztlich dazu, dass eine vollkommene Zerstörung der Laube nicht mehr auszuschließen war: die Laube stand bereits in Vollbrand. Die zweite Herausforderung stellte die Lage der Laube dar. Nur über kleine Wege konnte diese erreicht werden; ein direktes anfahren mit dem Fahrzeug war nicht möglich, sodass für effektives Löschen eine lange Wasserversorgung aufgebaut werden musste. Unter schwerem Atemschutz übernahmen dann 6 Trupps den Löschangriff mit 2 C-Strahlrohren. Die betroffenen Bereiche wurden zugänglich gemacht und unter Hinzunahme der Wärmebildkamera gelöscht. Das Brandgut wurde zudem Auseinander gezogen und teils aus der Laube heraus geräumt und zusätzlich herunter gekühlt. Anschließend wurden die letzten Brandnester lokalisiert und gelöscht, sodass gegen 15:26 Uhr "Feuer aus" gemeldet und die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben werden konnte. Niemand wurde verletzt, ein Übergreifen auf weitere Bereiche konnte Verhindert werden, die Laube viel jedoch gänzlich den Flammen zum Opfer. Zur Brandursache und Schadenshöhe können derzeit keine Angaben getätigt werden.

Im Einsatz war die Feuerwehr Lehrte mit 28 Einsatzkräfte und 5 Fahrzeugen ( 2x Hlf, 1x MTW, 1x GW-N, sowie ein LF8), sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

