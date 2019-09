Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person:Fahrer eines Kleintransporters fährt auf LKW auf

Ahlten (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, dem 04.09.2019, wurde die freiwillige Ortsfeuerwehr Ahlten auf die BAB 7 zwischen dem Autobahnkreuz Ost und Autobahnkreuz Kirchhorst zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Grund war eine voraus gegangene Alarmierung der freiwilligen Feuerwehr Altwarmbüchen zu einem Verkehrsunfall zwischen Kirchhorst und Großburgwedel: Bereits auf Anfahrt wurde festgestellt, dass sich die Einsatzstelle zwischen dem Autobahnkreuz Ost und Autobahnkreuz Kirchhorst befindet und somit die freiwillige Feuerwehr Ahlten um 1:46 Uhr hinzu alarmiert.

Der Fahrer eines Kleintransporters fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf das Heck eines LKW (Sattelzug) auf, verletzte sich hierbei schwer und wurde durch die Wucht des Aufpralls in seinem Fahrzeug schwer eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Altwarmbüchen übernahmen hierbei, mit Unterstützung durch die freiwillige Feuerwehr Ahlten die technische Rettung. Hierfür wurde zunächst der Brandschutz sichergestellt und im Anschluss der LKW leicht nach vorne bewegt. Somit wurde zum einen eine erste Entlastung aber auch Raum für die technische Rettung geschaffen. Unter Einsatz von technischem Rettungsgerät, darunter der Spreizer und ein Rettungszylinder, wurde zunächst eine Rettungsöffnung für den schwer verletzen Fahrer geschaffen. Hierfür wurde die Fahrertür des Kleintransporters herausgetrennt und die Fahrerkabine mittels Rettungszylinder auseinander gedrückt. Anschließend wurde auf Anweisung durch den Notarzt und in Absprache mit diesem eine Sofortrettung (= schnelle Rettung eines Patienten aus Lebensgefahr) eingeleitet. Der schwerverletzte Fahrer des Kleintransporters konnte somit so schnell wie möglich aus seinem Fahrzeug gerettet und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ausgetretene Betriebsstoffe wurden mit Bindemittel eingedämmt und aufgenommen und die Einsatzstelle zur Unfallaufnahme durch die Polizei weiter ausgeleuchtet.

Die freiwillige Feuerwehr Ahlten unterstütze im gesamten Einsatzablauf und unterstütze zusätzlich mit Materialversorgung.

Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Altwarmbüchen mit 2 Fahrzeugen ( Hlf 20 und Rw) und die freiwillige Feuerwehr Ahlten mit 3 Fahrzeugen (Hlf 10, Hlf 20,MTw) mit insgesamt 31 Einsatzkräften, sowie ein RTW, ein NEF und die Polizei.

