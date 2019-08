FW Lehrte: Erneute Fuchsrettung im ehemaligen Klärbecken

Freiwillige Feuerwehr Lehrte

Erneut hat ein Fuchs im ehemaligen Klärbecken am Hohnhorstweg in Lehrte die Tierrettung der Lehrter Feuerwehr beschäftigt.

Um kurz vor 20:00 wurde am heutigen Dienstagabend die für die Tierrettung zuständige Ortsfeuerwehr Röddensen zum ehemaligen Klärbecken alarmiert, nachdem dort erneut ein Fuchs in dem Becken entdeckt worden war. Bereits vor einer Woche hatten die Tierretter in dem Becken einen dorthin verirrten Fuchs eingefangen.

Während in der vergangenen Woche ein älteres Tier in das Becken gestürzt war, so handelte es sich dieses Mal um einen recht jungen Fuchs der sich aus eigener Kraft nicht aus dem etwa 6 Meter tiefen Becken befreien konnte. Aufbauend auf der Erfahrung der letzten Fuchsrettung konnte der junge Fuchs schnell mit speziellen Beißschutzhandschuhen gefangen und in eine Transportbox verbracht werden. Die Einsatzkräfte retteten den Fuchs anschließend über eine Leiter aus dem Becken und entließen ihn zwar abgekämpft, aber wohlbehalten in die Freiheit. Warum innerhalb von einer Woche gleich zwei Füchse in das ehemalige Klärbecken gestürzt sind, konnte nicht geklärt werden.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Röddensen mit dem Gerätewagen-Tierrettung und 3 Kameraden, sowie der Feuerwehr-Pressesprecher.

