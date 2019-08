Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: 43 Einsätze nach Unwetter über Lehrte

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Lehrte (ots)

Am 5.8.2019 wurden teile der Kernstadt und die Ortsteile Aligse, Arpke, Sieverhausen und Steinwedel von einem starken Gewitter getroffen. Dies brachte innerhalb kürzester Zeit Starkregen, Hagel und heftige Sturmböen. Für die Feuerwehr Lehrte begann der einsatzreiche Abend um 18:39 Uhr, gerade als das Gewitter seinen Höhepunkt erreichte. Im Krankenhaus hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst, da der Regen in einen Melder eingedrungen war. 6 Minuten später um 18:45 Uhr hatte der Regen eine weitere Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb ausgelöst. Kurze Zeit später begannen die Alarmierungen und Bürger, die um Hilfe suchten, riefen direkt in den Feuerwehrhäusern an. Insgesamt wurden durch die Feuerwehren der Stadt Lehrte 43 Einsätze abgearbeitet. Dabei handelte es sich um vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume, Äste die zu stürzen drohten, lose Teile an Dächern und ausgelöste Brandmeldeanlagen. 26 Einsätze ereigneten sich in der Kernstadt, 6 in Arpke, jeweils 3 in Aligse, Sieverhausen und Steinwedel und 2 in Ahlten. Zu erwähnen ist ein großer Baum, der auf der Manskestrasse kurz vor einem Linienbus auf ein Auto fiel. Dieser wurde von der Feuerwehren Aligse und Steinwedel mit Motorsägen zerlegt und die Straße geräumt. Besonders hart hat es den Herzogweg in Lehrte getroffen, hier wurden mehre Keller und tiefgelegene Garagen von den Feuerwehren Lehrte, Röddensen und Kolshorn gelenzt. In Arpke stand das Wasser in einem Keller 20cm hoch. Die 9 im Einsatz befindlichen Ortsfeuerwehren waren gegen 23 Uhr fertig mit der Abarbeitung. Zu erwähnen ist die in solchen Situationen immer wieder anzutreffende Gemeinschafft unter Nachbarn, die wir mit Mannschaft und Gerät tatkräftig unterstützen konnten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Lehrte

Stephan Keil

E-Mail: presse@ff-lehrte.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell