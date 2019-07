Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Ölspur auf 5 Kilometer Länge

Lehrte (ots)

Am heutigen Sonntagvormittag wurde der 2. Zug der Feuerwehr Lehrte, bestehend aus der Ortsfeuerwehr Ahlten, gegen 10:00 Uhr zu einer Ölspur im Bereich der Hannoverschen Straße/Ahltener Straße alarmiert.

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte an dem benannten Kreuzungsbereich stellte sich schnell heraus, dass die Ölspur weit über diesen Bereich hinaus ging. Eine durchgeführte Erkundung ergab, dass sich die Ölspur von der Straße Nordlicht in Ahlten, über die Planetenstraße, Am Rehwinkel, die L385 und B65 bis zur Autobahn A7 in Fahrtrichtung Hamburg zog, insgesamt über eine Strecke von 5 Kilometern. In Abstimmung mit der Polizei wurden die besonders gefährlichen Bereiche an Kreuzungen und in einem Kreisel durch die Kräfte der Feuerwehr mit Ölbindemittel abgestreut. Die weitere Beseitigung übernahmen dann die zuständigen Straßenmeistereien. Der Verursacher der Ölspur konnte noch während des Einsatzes durch die Polizei ermittelt werden.

Im Einsatz war die Feuerwehr Ahlten mit zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen und 15 Einsatzkräften, sowie die Polizei.

