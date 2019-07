Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: 5 Böschungsbrände bei Waldbrandwarnstufe 5 für die Lehrte Feuerwehren

Bild-Infos

Download

Lehrte (ots)

Am 1.7.2019 wurden die Feuerwehr der Stadt Lehrte zu insgesamt fünf Böschungsbränden im Bereich von Landstraßen alarmiert. Alle Einsätze gingen in Anbetracht der in unserem Bereich momentan vorherrschenden Waldbrandwarnstufe 5 (welches die Höchste Stufe ist) glimpflich aus.

Um 12:36 Uhr wurden die Feuerwehren Arpke, Hämelerwald und Sievershausen auf die L412 zwischen Sievershausen und Arpke alarmiert. Da auf den ersten Blick kein Feuer festgestellt werden konnte, erkundete die Feuerwehr Arpke von Arpke in Richtung Immensen, die Feuerwehr Hämelerwald von Sievershausen in Richtung Vöhrum und die Feuerwehr Sievershausen fand das Feuer schließlich an einem Feldweg kurz hinter Sievershausen. Hier glimmte ein ca. 1m x 1m großer Teil des Grünstreifens, der mit 10 Litern Wasser schnell gelöscht war. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren: Arpke, Hämelerwald und Sievershausen mit insgesamt 29 Einsatzkräften.

Um 13:02 Uhr wurden die Feuerwehren Immensen und Lehrte wieder auf die L412 diesmal zwischen Immensen und Burgdorf alarmiert. Hier brannte erneut der Grünstreifen. Der Meldende versuchte das Feuer bereits zu löschen. Die zu ersteintreffende Feuerwehr Immensen hatte das Feuer schnell gelöscht, so dass die Kräfte aus Lehrte die Einsatzfahrt abbrechen konnten. Im Einsatz waren hier die Ortsfeuerwehren Immensen und Lehrte mit 26 Einsatzkräften.

Um 16:32 Uhr wurden die Feuerwehren Immensen und Lehrte erneut auf die L412 alarmiert. Hier brannte ein ca. 100m x 50m großer Bereich einer Wiese neben der Straße. Da die Ortsfeuerwehr Lehrte auf der Anfahrt zu diesem Einsatz einen Kellerbrand in Lehrte entdeckte (Für nähere Informationen siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/131348/4312245) wurde hier nur die Feuerwehr Immensen mit 15 Kameraden tätig und konnte das Feuer schnell löschen.

Um 17:12 Uhr wurden die Feuerwehren Ahlten und Lehrte zu einem Böschungsbrand an der L385 zwischen Lehrte und Ahlten alarmiert. Hier konnte kein Feuer gefunden werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Ahlten und Lehrte mit 23 Einsatzkräften.

Um 19:18 wurde die Feuerwehr Ahlten erneut in den Bereich der Westtangente an der L385 zwischen Lehrte und Ahlten alarmiert. Hier konnte Sie zei bereits erloschene Brandstellen finden. Diese waren ca 2m x 15m groß, mussten aber nicht mehr gelöscht werden. Im Einsatz war die Feuerwehr Ahlten mit 18 Einsatzkräften.

Auf Grund der anhaltenden Trockenheit und der hohen Temperaturen in den letzten Tagen, gilt im Bereich Lehrte aktuell die Waldbrandwarnstufe 5 welches die höchste Stufe ist und mit Sehr hoch übersetzt werden kann. Dies lässt nicht nur Rückschlüsse auf die Brandgefahr in Wäldern, sondern überall im Freien zu. Daher verweisen wir auf die Pressemitteilung des Deutschen Feuerwehrverbands vom 23.4. die wir hier anhängen. Insbesondere weisen wir nochmals auf die Selbstverständlichkeit hin, dass egal wann aber besonders bei den aktuellen Bedingungen keine und besonders keine brennenden Zigaretten aus dem Auto geworfen werden dürfen.

Pressemitteilung des Deutschen Feuerwehrverand vom 23.4.2019:

Sicherheitstipps zum Schutz der trockenen Natur

Deutscher Feuerwehrverband mahnt zur Vermeidung von Fahrlässigkeit Berlin - Trockene Vegetation und hohe Temperaturen: Bei den aktuellen Witterungsverhältnissen genügt in vielen Bereichen Deutschlands bereits eine fahrlässig weggeworfene, glimmende Zigarette, um die Natur in Brand zu setzen. "Vegetationsbrände können sich rasend schnell ausbreiten", warnt Hartmut Ziebs, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV). "In den vergangenen Tagen sind viele Feuerwehren bereits bei Waldbränden im Einsatz gewesen - häufig ehrenamtlich aus ihrer Freizeit oder dem Beruf heraus. Für dieses Engagement danke ich!", ergänzt Ziebs.

Der Deutsche Feuerwehrverband gibt fünf Tipps zum Vermeiden von Bränden: -Werfen Sie keine Zigaretten oder andere brennende Gegenstände in die Natur - erst recht nicht aus dem Fahrzeug! Schnell kommt es zu einem Böschungsbrand an Autobahnen und anderen Straßen. -Lassen Sie niemals Fahrzeuge mit heißen Abgasanlagen auf trockenen Feldern oder Wiesen stehen. Es besteht die Gefahr, dass sich die Vegetation daran entzündet. Dies betrifft neben allen Modellen mit am Fahrzeugboden liegenden Katalysatoren (viele Pkw mit Otto-Motoren) künftig auch immer mehr Fahrzeuge mit der Abgasnorm Euro VI. Werden diese in den Regenerationsmodus geschaltet, können sehr hohe Temperaturen auftreten. -Beachten Sie auf jeden Fall das in vielen Wäldern geltende Rauchverbot! -Grillen Sie in der Natur nur auf dafür ausgewiesenen Plätzen. Respektieren Sie Verbote zum Beispiel in Waldbrand gefährdeten Gebieten. -Melden Sie Brände oder Rauchentwicklungen sofort über Notruf 112. Hindern Sie Entstehungsbrände durch eigene Löschversuche an der weiteren Ausbreitung, wenn Sie sich dabei nicht selbst in Gefahr bringen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Lehrte

Stephan Keil

Mobil: 0151/23558249

E-Mail: presse@ff-lehrte.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell