FW Lehrte: A2 - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Lehrte (ots)

Am Mittwochmorgen dem 05. Juni 2019 wurde gegen 4:34 Uhr der erste und zweite Zug der Stadtfeuerwehr Lehrte, bestehend aus der Ortsfeuerwehr Lehrte und der Ortsfeuerwehr Ahlten, zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die A2 alarmiert. Der Fahrer eines VW Transporter befuhr am Morgen die A2 aus Lehrte kommend in Richtung Lehrte Ost. Beim Befahren des Verzögerungsstreifen zur Raststätte fuhr der Fahrer des VW Transporter dann auf das Heck eines linksseitig stehenden LKW auf und wurde hierbei im Bereich der Fahrerseite in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nach der Erkundung der Einsatzstelle durch die Einsatzleitung konnte bereits an die anfahrenden Kräfte der Ortsfeuerwehr Ahlten gemeldet werden, dass keine weitere Unterstützung mehr nötig ist. Somit konnten die ehrenamtlichen Helfer aus Ahlten Ihre Einsatzanfahrt abbrechen und wieder einrücken. Die Aufgabe der Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Lehrte bestand dann in der Befreiung des eingeklemmten Fahrers des Transporters. Hierfür wurde zunächst die Zufahrt zur Raststätte gesperrt und abgesichert, der Brandschutz sichergestellt und der Fahrer des Transporters betreut. Nach dem der Transporter dann durch ein zurückziehen vom LKW getrennt war, konnte unter Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät eine Rettungsöffnung im Bereich der Fahrerseite geschaffen werden. Somit konnte der Fahrer schnell befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, weitere Personen wurden nicht verletzt.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Lehrte mit 4 Fahrzeugen (davon 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF), die Drehleiter (DL-AK) und der Einsatzleitwagen (ELW)) mit 24 Einsatzkräften, sowie die Feuerwehr Ahlten mit 3 Fahrzeugen (davon 2 HLF und ein Manschafttransportwagen (kurz MTW) und 20 Einsatzkräften, 2 RTW, ein Notarzt und die Polizei. Zur Unfallursache und Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Der Einsatz war um 5:30 beendet.

