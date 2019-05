Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Einsatzkräfte trainieren den Ernstfall

Am Abend des 20.05.2019 wurde die freiwillige Feuerwehr Ahlten zu einem Zimmerbrand in die Pfarrstraße (Ahlten) gerufen - schnell stellte sich heraus, dass es sich um eine Übung unter jedoch realistischen Bedingungen handelt.

Gegen 19:30 wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte mit Sirenenalarm in die Pfarrstraße gerufen. Grund der Alarmierung war ein Zimmerbrand.

Vor Ort eingetroffen nahm die gemeldete Lage jedoch eine Wende - wie es eben in der Realität vorkommen kann. Das Szenario: durch einen missglückten Umgang mit Indoor-Feuerwerkskörpern im Inneren des Gebäudes kam es zu einer unerwarteten Brandausbreitung und dem daraus entstandenem Zimmerbrand mit jedoch schweren Folgen: Mehrere Personen wurden hierbei verletzt und sollten sich nun noch im Gebäude aufhalten. Nach einer ersten Erkundung wurde dann sofort mit der Suche der vermissten Personen begonnen. Hierfür wurden 3 Trupps unter schwerem Atemschutz in das Gebäude von mehreren Seiten geschickt . Parallel wurde durch die Einsatzleitung die Brandbekämpfung initiiert- die Feuerwehren Röddensen und Kolshorn (7.Zug der Stadtfeuerwehr Lehrte) unterstützten hierbei am Einsatzort. Zum einen wurde die Brandbekämpfung von innen, als auch von außen durchgeführt. Durch den direkten Funkkontakt zur Leitstelle wurden parallel weitere Rettungswagen nachalarmiert.

Das Gebäude stellte die Einsatzkräfte vor eine besondere Herausforderung: verwinkelte Gänge, starker Rauch und es war zunächst unklar, ob nicht auch zusätzlich im Obergeschoss weitere Personen durch die starke Verrauchung gefährdet werden. Zudem ist ein Brandeinsatz mit vermissten Personen für freiwillige Einsatzkräfte nicht alltäglich - glücklicherweise. Aber auch nicht alltägliches muss zu jeder Tages- und Nachtzeit beherrscht und routiniert umgesetzt werden können - umso wichtiger ist es, dass Szenarien wie diese Regelmäßig trainiert und auch bis ins Detail beherrscht werden.

Ob eine schwangere Frau mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung, eine weitere umherirrende Person im Schockzustand, oder eine schwer Verletzte Person in einer komplizierten Lage auf einer steilen Treppe

- auch eine bewusstlose Frau mit schweren Verbrennungen galt es zu

retten. Das Szenario wirkt real: durch die "realistische Unfalldarstellung (RUD) Hannover" wurden die verletzten zuvor intensiv und professionell geschminkt, um die Situation noch realistischer darzustellen. Regelmäßiges Trainieren zeigt schnell Erfolg: Durch die eingesetzten Trupps konnten alle 6 vermissten Personen aufgefunden und aus dem Gebäude gerettet werden.

Gegen 20:15 konnte dann bereits ein erfolgreiches Ende der Übung bekannt gegeben werden. Auch die Kameradschaft darf nicht zu kurz kommen, sodass im Anschluss dann alle beteiligten im Feuerwehrhaus in Ahlten zu Essen und Trinken eingeladen wurden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Ahlten, Röddensen und Kolshorn mit insgesamt 6 Fahrzeuge und rund 45 Einsatzkräften.

