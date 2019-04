Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Explosionsgefahr: Gasleitung bei Erdarbeiten getroffen

Steinwedel (ots)

Am 27.04.2019 wurde bei Erdarbeiten mit einem Bagger eine an einem Einfamilienhaus befindliche Gasleitung im Heisterweg in Steinwedel beschädigt. Gas ist somit unkontrolliert ausgetreten sodass gegen 15:05 dann die ehrenamtlichen Einsatzkräfte aus dem Lehrter Stadtgebiet alarmiert wurden. Zu einem wurde der 3. Zug, bestehend aus der freiwilligen Feuerwehr Steinwedel und Aligse, aber auch der ELW 2 (Stadtfeuerwehr Lehrte) und der Gerätewagen-Messtechnik der freiwilligen Feuerwehr Höver alarmiert. Nach einer Erkundung durch die Einsatzleitung hat sich die Lagemeldung schnell bestätigt, worauf die Einsatzstelle unmittelbar und weiträumig abgesperrt wurde. Zur weiteren Gefahrenabwehr wurden mehrere im Umkreis befindliche Einfamilienhäuser durch die Feuerwehrkräfte evakuiert und die angrenzenden Straßen gesperrt. Für die betroffen Anwohner wurde schnell eine Ausweichunterkunft im naheliegenden Gerätehaus der Feuerwehr Steinwedel bereitgestellt. Parallel stellten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brandschutz sicher. Hierfür wurde eine Wasserversorgung aufgebaut und zwei ausgerüstete Trupps unter schwerem Atemschutz bereitgestellt. Die ebenfalls alarmierten Mitarbeiter der Stadtwerke Lehrte konnten dann die Leckage abdichten und weiterem Austritt von Gas entgegenwirken. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle noch einmal mittels Messgeräts "Frei-gemessen". Hierbei konnte keine erhöhte Gaskonzentration mehr festgestellt werden, sodass der Einsatz bereits um 16 Uhr beendet und die Einsatzstelle an die Anwohner übergeben werden konnte.

Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Steinwedel und Aligse, der GW-Mess, der ELW2 mit insgesamt 28 Einsatzkräften, sowie die Polizei und ein RTW.

