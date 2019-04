Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Verdacht auf Gasgeruch in Lehrter Industriebetrieb

Lehrte (ots)

Die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Lehrte wurden am Morgen des 11.April um 4:44 Uhr auf das Gelände eines Industriebetriebes in die Mielestraße alarmiert. Mitarbeiter hatten einen gasähnlichen Geruch wahrgenommen und umgehend das Gebäude verlassen. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte wurde zunächst sichergestellt, dass sich keine weiteren Personen mehr in dem betroffenen Bereich des Unternehmens aufhielten. Anschließend wurden 4 Trupps mit Messgerät zur Erkundung und weiteren Lagefeststellung in dem betroffenen Gebäudeteil eingesetzt. Nach dem Absuchen und Durchmessen des Gebäudeteils konnte anhand der Messgeräte jedoch keine erhöhte Gaskonzentration festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde daraufhin an die Polizei übergeben, ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war somit nicht mehr nötig. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Einsatz war für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte um 6 Uhr beendet.

Im Einsatz war die freiwillige Feuerwehr Lehrte mit 20 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen, darunter die Drehleiter (DLA (K)), zwei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF) ein Einsatzleitwagen (ELW), sowie die Polizei und ein RTW.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Lehrte

Benjamin Rüger

presse@ff-lehrte.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell