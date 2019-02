Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Hund Bärchen löst aufwendige Rettungsaktion aus

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Lehrte (ots)

Am Sonntagabend ist um kurz nach 20:00 Uhr die Feuerwehr aus Steinwedel sowie die Tierrettung der Feuerwehr Röddensen auf ein Gelände in der Nähe der Ramhorster Straße zur Rettung eines Hundes gerufen worden.

Die Besitzerin des Hundes war am späten Nachmittag mit zwei weiteren Hunden spazieren gegangen, als der Hund Bärchen, ein anderthalb Jahre alter Foxterrier, plötzlich hinter etwas hinterher jagdte und in einem Loch eines mehrere Meter hohen und breiten Geröllhaufen verschwand. Nachdem die Besitzerin zunächst über einen längeren Zeitraum vergeblich versucht hatte ihren Hund aus dem Geröllhaufen heraus zu bekommen, rief sie die Feuerwehr zu Hilfe.

Die eingetroffen Einsatzkräfte versuchten zunächst den Hund in dem riesigen Geröllhaufen ausfindig zu machen. Mit Unterstützung der Hundebesitzerin, sie schaffte es den Hund zum Bellen zu bringen, und einer Wärmebildkamera gelang es ihnen die ungefähre Lage des Hundes zu lokalisieren. Bei dem anschließenden Versuch sich zu dem Hund durchzugraben, wurden die Arbeiten durch massive Betonblöcke erheblich behindert und diese führten letztendlich auch dazu, dass der Versuch abgebrochen werden musste. Erst den nachgeforderten Einsatzkräften des THW gelang es mit speziellen Gerät die Betonblöcke zu zerstören und einen etwa 2 Meter tiefen Tunnel in den Geröllhaufen zu graben. Gemeinsam mit der Besitzerin schafften sie es den Hund gegen 23:00 Uhr aus seiner misslichen Lage zu befreien. Die vorsorglich aus Ronnenberg angeforderte Spezialeinheit "Ortung" des THW brauchte daraufhin nicht mehr eingesetzt werden. Der Hund Bärchen konnte schließlich wohlbehalten und unverletzt von seiner glücklich Besitzerin in die Arme geschlossen werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Steinwedel und Röddensen mit 3 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften, der stellvertretende Stadtbrandmeister sowie der Stadtbrandmeister, der Feuerwehrpressesprecher, das THW Lehrte mit 3 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften sowie das THW aus Ronnenberg.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Lehrte

Christian Urban

Mobil: +49 (0)170 54 70 608

E-Mail: urban_c@t-online.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell