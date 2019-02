Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Küchenbrand

Lehrte (ots)

Unter dem Alarmstichwort "Küchenbrand" wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Lehrte am heutigen Vormittag in die Falkenstraße in Lehrte gerufen.

Der Notruf ereignete sich am Vormittag des 16.02.2019 in der Feuerwehrleitstelle, worauf die ehrenamtlichen Helfer um 11:01 Uhr alarmiert wurden.

Nach Eintreffen der Einsatzkräfte und Rücksprache mit den Anwohnern wurde ein Trupp mittels Wärmebildkamera zur Erkundung in die Küche des Hauses beauftragt. Im Bereich des Kochfeldes konnte daraufhin schnell ein angeschmortes Kabel lokalisiert werden, das jedoch keine weitere Brandausbreitung mit sich zog. Ein weiteres eingreifen der Feuerwehr war somit nicht weiter erforderlich.

Im Anschluss wurde die Einsatzstelle dann an die Polizei übergeben, sodass der Einsatz bereits um 11:30 beendet war. Zur Ursache und Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Im Einsatz war die Drehleiter, ein HLF (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug), ein RTW, die Polizei sowie 11 Feuerwehr Einsatzkräfte.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Lehrte

Benjamin Rüger

Mobil: 0170/9961912

E-Mail: presse@ff-lehrte.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell