FW Lehrte: Wohnung in Asylbewerberunterkunft evakuiert

Lehrte (ots) - In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wurde die Ortsfeuerwehr Lehrte gegen 1:30 Uhr zur einer Asylbewerberunterkunft in die Manskestrasse alarmiert. Dort hatten Polizeibeamte in einer Wohnung einen stechenden, chlorartigen Geruch wahrgenommen und daraufhin die Bewohner evakuiert und die Feuerwehr nachgefordert. Zwei Feuerwehrleute unter schweren Atemschutz durchsuchten daraufhin die Wohnung nach der Quelle des Geruchs, konnten diese jedoch nicht ausfindig machen. Die Wohnung wurde anschließend durch die Feuerwehr belüftet und die Bewohner konnten gegen 3:00 Uhr in ihre Unterkunft zurückkehren. Während der Zeit wurden mehrere Kinder, welche die Wohnung zum Teil Barfuß verlassen hatten, in einem Rettungswagen betreut.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Lehrte mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften, Feuerwehr-Pressesprecher, der Rettungsdienst und die Polizei.

