FW Lehrte: Person bei Unfall im Wald schwer verletzt

Lehrte (ots) - Um 10:54 wurden die Ortsfeuerwehren Kolshorn und Lehrte zu einem Unfall in den Wald bei Kolshorn gerufen. Gemäß einer ersten Meldung zur Folge sollte eine Person unter einem Gummiwagen in der Nähe des Spielplatzes im Taubenholzweg eingeklemmt sein. Die ersten Einsatzkräfte stellten dann jedoch fest, dass sich die Einsatzstelle auf einem Weg mitten im Kolshorner Wald befand, was die Anfahrt zur Einsatzstelle erheblich erschwerte. Dort waren Privatpersonen mit Holzfällarbeiten beschäftigt. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte am Einsatzort wurde schnell festgestellt, dass sich die verunfallte Person zwar unter einem Gummiwagen befand, diese jedoch dort nicht eingeklemmt war. Die noch auf der Anfahrt befindlichen Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Lehrte konnten daraufhin die Einsatzfahrt abbrechen. Der Verunfallte war beim Verladen von Holz von dem Gummihänger gestürzt und hatte sich bei diesem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Er wurde durch den Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Kolshorn und Lehrte, der Stadtbrandmeister und stellvertretende Stadtbrandmeister, Feuerwehr-Pressesprecher, die Polizei, der Rettungsdienst und ein Notarzt.

