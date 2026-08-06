Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Kühlschrank verursacht Kellerbrand

Stutensee (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Stutensee zu einem Kellerbrand in die Hardtwaldstraße im Stadtteil Friedrichstal alarmiert. Ein defekter Kühlschrank geriet im Keller in Brand und verursachte eine starke Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand. "Beim Eintreffen am Brandobjekt stellten wir eine starke Rauchentwicklung aus einem Kellerfenster fest", berichtete der Fahrzeugführer des ersten Löschfahrzeugs an der Einsatzstelle. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude. Insgesamt waren 53 Einsatzkräfte der Feuerwehr unter der Leitung des stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Thomas Mack vor Ort. Neun Feuerwehrfahrzeuge kamen dabei zum Einsatz. "Wir setzten zwei Trupps im Keller ein und konnten das Feuer rasch mit zwei Löschrohren bekämpfen", erläuterte Mack das Vorgehen der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte waren für den Innenangriff mit Atemschutzgeräten ausgerüstet. Anschließend kamen Lüftungsgeräte zum Einsatz, um das Gebäude zu entrauchen. Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der Rettungsdienst war mit einem Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen im Einsatz. Die Bereitschaft des DRK-Ortsvereins Spöck unterstützte die Maßnahmen mit sechs ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Zwei Streifen des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt sperrten während des Einsatzes die Straße ab. Die Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard stellte mit ihrem Einsatzleitwagen die Führungsgruppe für den Einsatzleiter.

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