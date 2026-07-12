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Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Größerer Flächenbrand im Mauertal zwischen Weingarten und Walzbachtal

Weingarten(Baden) (ots)

Am Samstagabend kam es im Mauertal zwischen Weingarten und Walzbachtal zu einem größeren Flächenbrand. Mehrere Hektar eines abgeernteten Getreidefeldes standen in Flammen. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Bäume und Sträucher und löschte die betroffenen Flächen ab. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte dabei von Landwirten. Verletzt wurde niemand. Der Integrierten Leitstelle Karlsruhe wurde am Samstag kurz nach 21 Uhr ein größerer Brand im Bereich Jöhlingen gemeldet. Die erste Erkundung durch die Feuerwehr Walzbachtal ergab jedoch, dass sich die Einsatzstelle auf Weingartener Gemarkung befand. Die Brandursache ist bislang unklar. Das Polizeirevier Bretten war mit zwei Streifenwagen vor Ort. "In der Erstphase haben wir mit zwei Löschfahrzeugen die angrenzenden Bäume und Hecken vor den Flammen geschützt", berichtet Moritz Hartmann, stellvertretender Feuerwehrkommandant in Weingarten und Einsatzleiter vor Ort. Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte im Einsatz. Zwei Landwirte unterstützten die Feuerwehr jeweils mit einem Wasserfass sowie einem Traktor mit Grubber, um die Ausbreitung des Feuers einzudämmen. Neben den Feuerwehren aus Walzbachtal und Weingarten war auch ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Pfinztal im Einsatz. Die Feuerwehr Bruchsal unterstützte die Löscharbeiten mit einem Großtanklöschfahrzeug und einem Abrollbehälter Wassertank. Die Feuerwehr Eggenstein-Leopoldshafen stellte ebenfalls einen Abrollbehälter Wassertank bereit. Luftbilder zur Lageerkundung lieferte die Drohnengruppe der Feuerwehr Kronau. Zudem verschaffte sich der stellvertretende Kreisbrandmeister Bertram Maier vor Ort einen Überblick über die Schadenslage.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe
Pressesprecher
Edgar Geißler
Telefon: 0171 1222723
E-Mail: edgar.geissler@kfv-karlsruhe.de
Internet: http://www.kfv-ka.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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