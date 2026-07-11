Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Flächenbrand in Friedrichstal: 27 Bewohner evakuiert

Stutensee (ots)

Bei einem Flächenbrand im Stutenseer Stadtteil Friedrichstal mussten 27 Bewohnerinnen und Bewohner aus zwei Gebäuden des Betreuten Wohnens evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte den Großbrand mit Kräften aus Stutensee und mehreren Nachbargemeinden löschen. "Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle im Süden Friedrichstals konnten wir einen brennenden Baum in einer Gebüschreihe erkennen. Von dort breitete sich das Feuer rasch über eine Brachfläche und das angrenzende Gebüsch aus", berichtete die Besatzung eines Polizeistreifenwagens. Die Beamten waren über die Kreisstraße zur Einsatzstelle gefahren und konnten die schnelle Ausbreitung des Brandes beobachten. Eine große Rauchwolke war weithin sichtbar. Insgesamt brannten mehrere Hektar Brachfläche und Stoppelfeld. Das Feuer erreichte zudem die westlich angrenzende Bepflanzung des Großspielplatzes "Wilde Düne". Im Einsatz waren Feuerwehren aus Stutensee, Eggenstein-Leopoldshafen, Linkenheim-Hochstetten, Dettenheim, Karlsdorf-Neuthard, Bruchsal sowie die Berufsfeuerwehr Karlsruhe. Zur Kontrolle der Brandstelle setzte die Drohnengruppe der Feuerwehr Kronau eine Wärmebilddrohne ein. Unter der Leitung des stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Armin Momsen waren zeitweise rund 100 Einsatzkräfte vor Ort. Zudem unterstützten zwei Fachberater für Vegetationsbrände die Einsatzleitung, darunter ein Experte des Technischen Hilfswerks (THW). Landwirte mit drei Traktoren bearbeiten die Fläche mit Grubbern und unterstützen so die Arbeit der Feuerwehr. Besonders kritisch war die Lage im Bereich der Wohnanlage des Betreuten Wohnens am Seniorenheim Haus Edelberg. "Das Feuer erfasste die komplette Grünanlage neben den beiden äußeren Wohngebäuden und konnte von der Feuerwehr erst unmittelbar vor den Hauswänden gestoppt werden", erläuterte Feuerwehrkommandant Gregor Peters. Die Polizei war mit zehn Streifenwagenbesatzungen verschiedener Polizeireviere in Friedrichstal im Einsatz. "Wir haben insgesamt 27 Personen aus zwei direkt an die Brandstelle angrenzenden Gebäuden in der Magdeburger Straße in Sicherheit gebracht. Während der Löscharbeiten wurden die Evakuierten durch Pflegepersonal betreut", erklärte die Polizei. Verletzt wurde niemand. Für die Dauer der Löscharbeiten sperrten die Einsatzkräfte zudem die südlich an der Brandstelle verlaufende Kreisstraße vollständig. Die DRK-Bereitschaften aus Blankenloch, Staffort und Spöck übernahmen die Absicherung der Einsatzkräfte und versorgten diese mit Getränken. Insgesamt waren 13 Helferinnen und Helfer des Roten Kreuzes im Einsatz.

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