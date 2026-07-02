Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Lagerhallenbrand

Marxzell-Pfaffenrot (ots)

Aufgrund eines Brandes im Gewerbegebiet in Marxzell-Pfaffenrot löste die Integrierte Leitstelle Karlsruhe für die umliegenden Gemeinden eine Alarmmeldung über die Katastrophenschutzwarnapps aus, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Aus bislang unbekannte Ursache fing eine größere Lagerhalle Feuer und brennt in voller Ausdehnung.

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