PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Lagerhallenbrand

Marxzell-Pfaffenrot (ots)

Aufgrund eines Brandes im Gewerbegebiet in Marxzell-Pfaffenrot löste die Integrierte Leitstelle Karlsruhe für die umliegenden Gemeinden eine Alarmmeldung über die Katastrophenschutzwarnapps aus, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Aus bislang unbekannte Ursache fing eine größere Lagerhalle Feuer und brennt in voller Ausdehnung.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe
Pressestelle
Andreas Bimmler
Telefon: 0170 7789512
E-Mail: feuerwehr.pressestelle.kfvka5@gmx.de
Internet: http://www.kfv-ka.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe
Weitere Meldungen: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 17:18

    FW-KA: Großeinsatz wegen Brand mit Gasflschen in Ettlingen

    Ettlingen (ots) - Auch am Mittwoch war die Feuerwehr Ettlingen noch an der Einsatzstelle nach dem Gebäudebrand mit Gasflaschen tätig. Nachdem die betroffenen Gasflaschen über ein Fachfirma entsorgt waren, konnten gegen 17 Uhr alle Einsatzkräfte der Feuerwehr an ihre Stadorte zurückkehren. Nach insgesamt 24 Stunden war der Einsatz beendet. Rückfragen bitte an: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe Pressesprecher ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 01:15

    FW-KA: Großeinsatz wegen Brand mit Gasflaschen in Ettlingen

    Ettlingen (ots) - Ein Brand in einem Gewerbegebiet im Ettlinger Albtal forderte am Dienstagnachmittag Feuerwehr und Rettungsdienst. Kurz vor 17 Uhr wurden die Feuerwehren aus Ettlingen und Waldbronn zu einem Dachstuhlbrand alarmiert. Gebrannt hatte es in einem Gebäude, das zum Abbruch vorgesehen war. Da auch mehrere Gasflaschen vom Feuer betroffen waren, bestand zeitweise Explosionsgefahr. Polizei und Feuerwehr ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 20:20

    FW-KA: Brand in der alten Spinnerei im Gewerbepark in Ettlingen

    Ettlingen (ots) - Aufgrund eines Brandes im Gewerbepark löste die Integrierte Leitstelle Karlsruhe in Absprache mit dem Bürgermeister Ettlingen eine Warnmeldung aus. Im dortigen Bereich kommt es zur Erwärmung eines explosionsfähigen Stoffes. Bei einer Explosion besteht eine potenzielle Gefahr für die Bevölkerung, weshalb ein Bereich im Umkreis von 200 Meter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren