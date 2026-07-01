Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe
FW-KA: Großeinsatz wegen Brand mit Gasflschen in Ettlingen
Ettlingen (ots)
Auch am Mittwoch war die Feuerwehr Ettlingen noch an der Einsatzstelle nach dem Gebäudebrand mit Gasflaschen tätig. Nachdem die betroffenen Gasflaschen über ein Fachfirma entsorgt waren, konnten gegen 17 Uhr alle Einsatzkräfte der Feuerwehr an ihre Stadorte zurückkehren. Nach insgesamt 24 Stunden war der Einsatz beendet.
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