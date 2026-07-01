FW-KA: Großeinsatz wegen Brand mit Gasflschen in Ettlingen

Ettlingen (ots) - Ein Brand in einem Gewerbegebiet im Ettlinger Albtal forderte am Dienstagnachmittag Feuerwehr und Rettungsdienst. Kurz vor 17 Uhr wurden die Feuerwehren aus Ettlingen und Waldbronn zu einem Dachstuhlbrand alarmiert. Gebrannt hatte es in einem Gebäude, das zum Abbruch vorgesehen war. Da auch mehrere Gasflaschen vom Feuer betroffen waren, bestand zeitweise Explosionsgefahr. Polizei und Feuerwehr ...

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