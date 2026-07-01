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Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Großeinsatz wegen Brand mit Gasflschen in Ettlingen

Ettlingen (ots)

Auch am Mittwoch war die Feuerwehr Ettlingen noch an der Einsatzstelle nach dem Gebäudebrand mit Gasflaschen tätig. Nachdem die betroffenen Gasflaschen über ein Fachfirma entsorgt waren, konnten gegen 17 Uhr alle Einsatzkräfte der Feuerwehr an ihre Stadorte zurückkehren. Nach insgesamt 24 Stunden war der Einsatz beendet.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe
Pressesprecher
Edgar Geißler
Telefon: 0171 1222723
E-Mail: edgar.geissler@kfv-karlsruhe.de
Internet: http://www.kfv-ka.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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