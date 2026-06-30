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Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Brand in der alten Spinnerei im Gewerbepark in Ettlingen

Ettlingen (ots)

Aufgrund eines Brandes im Gewerbepark löste die Integrierte Leitstelle Karlsruhe in Absprache mit dem Bürgermeister Ettlingen eine Warnmeldung aus. Im dortigen Bereich kommt es zur Erwärmung eines explosionsfähigen Stoffes.

Bei einer Explosion besteht eine potenzielle Gefahr für die Bevölkerung, weshalb ein Bereich im Umkreis von 200 Meter evakuiert wurde. Aktuell kühlt die Feuerwehr die Gasflaschen. Weitere Einsatzkräfte des THW wurden angefordert.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe
Pressestelle
Edgar Geißler
Telefon: 0171 1222723
E-Mail: feuerwehr.pressestelle.kfvka5@gmx.de
Internet: http://www.kfv-ka.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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