Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Rauchentwicklung in Seniorenresidenz endet glimpflich - Zeitgleich fordert größerer Flächenbrand die Feuerwehr Malsch

Malsch, Landkreis Karlsruhe (ots)

Am Samstag, den 27. Juni 2026, wurde die Feuerwehr Malsch um 11:29 Uhr gemeinsam mit der Feuerwehr Ettlingen mit dem Einsatzstichwort "Brand - Seniorenheim" in den Schillingring nach Malsch alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte und einer umfassenden Erkundung wurde eine Rauchentwicklung aus einem Schacht im Bereich der Heizungsanlage festgestellt. Eine bewohnende Person wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch untersucht und behandelt. Seitens der Feuerwehr waren insgesamt elf Fahrzeuge aller Abteilungen der Feuerwehr Malsch, die Drehleiter der Feuerwehr Ettlingen sowie der Abrollbehälter Atemschutz im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit vier Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeugen, dem Leitenden Notarzt Björn Bergau sowie der DRK-Ortsbereitschaft Malsch vor Ort. Noch während dieses Einsatzes wurde die Feuerwehr Malsch gegen 11:45 Uhr zu einem größeren Flächenbrand zwischen Ettlingen-Bruchhausen und Neumalsch nahe der Bundesstraße 3 alarmiert. Dort standen mehrere abgeerntete Getreidefelder mit einer Gesamtfläche von rund 1.000 Quadratmetern sowie mehrere Strohballen in Brand. Durch den schnellen und koordinierten Einsatz der Feuerwehren konnten die Brandstellen zügig eingedämmt und abgelöscht werden. Im Einsatz waren über 15 Feuerwehrfahrzeuge, darunter wasserführende Fahrzeuge der Feuerwehren aus Rastatt, der Berufsfeuerwehr Karlsruhe sowie Teilnehmende eines zeitgleich stattfindenden Fahrertrainings für geländegängige Einsatzfahrzeuge, die unmittelbar zur Unterstützung herangezogen werden konnten. Hierunter waren Löschfahrzeuge u.a. von der Feuerwehr Tuttlingen. Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr unter der Einsatzleitung von Michael Schwall im Einsatz. Darüber hinaus unterstützten drei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Ettlingen, ein Rettungswagen sowie die DRK-Ortsbereitschaft Malsch die Einsatzmaßnahmen. Im Anschluss an die Brandbekämpfung wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt. Um ein erneutes Aufflammen zu verhindern, zog ein Landwirt mit einer Bodenbearbeitungsmaschine Schneisen durch die betroffenen Felder. Die Feuerwehr Malsch bedankt sich bei allen beteiligten Einsatzkräften sowie den unterstützenden Organisationen für die hervorragende Zusammenarbeit.

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