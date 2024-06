Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Feuerwehr bringt zehn Personen aus verrauchtem Wohnhaus in Sicherheit

Bad Schönborn (ots)

Die Feuerwehr hat in Bad Schönborn zehn Personen aus einem verrauchten Mehrfamilienhaus in Sicherheit gebracht. Angebrannte Speisen hatten den Rauch verursacht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Kurz vor Mittnacht wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Schönborn am Mittwochabend in den Ortsteil Langenbrücken alarmiert. Gemeldet war eine Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus. "Mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Trupps sind zur Rettung und Erkundung über den Wintergarten in das Wohnhaus vorgegangen", berichtete die Feuerweher vor Ort. Die zehn Bewohner konnten so von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehrleute stellten fest, dass der Keller und das Erdgeschoss vollständig verraucht waren. In der Küche konnte auch schnell die Ursache festgestellt werden. Angebrannte Speisen waren die Ursache für die Verrauchung. Die örtliche Feuerwehr war mit 51 Feuerwehrangehörigen und neun Feuerwehrfahrzeugen unter der Leitung ihres Kommandanten Thorsten Albrecht im Einsatz.

Zur Betreuung und Versorgung der geretteten Personen waren ein Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen und die örtliche Notfallhilfe im Einsatz. Es wurde festgestellt, dass sich bei dem Einsatz niemand verletzt hatte. Organisatorischer Leiter Rettungsdienst war Daniel Grein vom DRK. Vom Polizeirevier Bad Schönborn waren zwei Streifenwagenbesatzungen mit vier Beamten im Einsatz.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell