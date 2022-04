FW-KA: Feuer zerstört Dachgeschoss

Karlsdorf-Neuthard (ots) - Karlsdorf-Neuthard Am Sonntagmorgen brannte die Heizung in einem Wohnhaus in der Neutharder Gartenstraße. Vermutlich durch einen technischen Defekt ist der Ölbrenner an der Heizungsanlage in Brand geraten. Aufgeschreckt durch die Rauchmelder alarmierte die Betreuerin die Feuerwehr und bat Nachbarn um Hilfe. Durch deren beherzten Einsatz konnte der an den Rollstuhl gebundene Hausbewohner und ...

