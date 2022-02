Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Wohnhaus bei Brand vollständig zerstört

Bretten-Ruit (ots)

Am heutigen Mittwoch, 09.02.2022 wurde die Freiwillige Feuerwehr Bretten gegen 2:00 Uhr zu einem Zimmerbrand in den Ortsteil Ruit alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war das Ausmaß deutlich sichtbar, weshalb alle 10 Abteilungen alarmiert wurden. Der Ausrückbereich Nord übernahm zusammen mit der Feuerwehr Gondelsheim den Grundschutz, während die restlichen Abteilungen die Einsatzstelle anfuhren. Das Wohnhaus war leider nicht mehr zu retten. Es entstand ein Sachschaden in mittlerer 6-stelliger Höhe. Insgesamt 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Hierunter auch die Drohneneinheit aus Kronau und Östringen, sowie die Fachberater Bau. Kreisbrandmeister Jürgen Bordt sowie Oberbürgermeister Martin Wolf machten sich ein Bild der Lage. Der Rettungsdienst war mit insgesamt 20 Einsatzkräften, die Polizei mit 5 Streifenwagen vor Ort. Eine Person musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die 5 betroffenen Personen wurde eine Unterkunft in Bretten organisiert. Zeitweise war auch die Bahnstrecke Bretten-Mühlacker gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauert derzeit (Stand: 9:00 Uhr) noch an

Ein ausführlicher Bericht folgt im Laufe des Tages.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell