Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Dachstuhlbrand im Ortsteil Wöschbach beschäftigt die Freiwillige Feuerwehr Pfinztal

Pfinztal-Wöschbach (ots)

Am Freitag, 10.01.2020 wurde die Freiwillige Feuerwehr Pfinztal um 23:25 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in den Ortsteil Wöschbach alarmiert. Meterhohe Flammen schlugen beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte in den Nachthimmel. Nachdem 4 erwachsene Personen, sowie 4 Kinder und ein Säugling im Erdgeschoss und ersten Stock geweckt wurden, und dadurch rechtzeitig das Gebäude verlassen konnten, wurde der massive Löschangriff eingeleitet. Zeitgleich waren 4 Atemschutztrupps im Einsatz. Aufgrund der Enge und des schwer zu erreichenden Dachstuhls auf der Gebäuderückseite zogen sich die Nachlöscharbeiten über mehrere Stunden hin. Die Freiwillige Feuerwehr Pfinztal war unter der Leitung von M. Sandrini mit 60 Einsatzkräften über mehrere Stunden im Einsatz. Weiterhin waren 26 Rettungskräfte der verschiedenen Rettungsdienstorganisationen sowie 2 Polizeistreifen des Reviers Durlach vor Ort. Die Polizei hat noch im Laufe der Nacht erste Ermittlungen aufgenommen. Angaben zur Schadensursache sowie Schadenshöhe konnten nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

Pressestelle

Andreas Bimmler

Telefon: 0170 / 7789512

E-Mail: feuerwehr.pressestelle.kfvka5@gmx.de

Internet: http://www.kfv-ka.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell