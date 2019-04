Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Marxzell - Tödlicher Verkehrsunfall auf der Moosalbtalstrecke

Marxzell (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Moosalbtalstrecke bei Marxzell-Burbach zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 24 jähriger Autofahrer aus Karlsbad-Mutschelbach kam mit seinem PKW auf Höhe der Abzweigung nach Völkersbach nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Aufprall war so stark, dass der PKW total zerstört wurde. Der Fahrer war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch vor Eintreffen der Rettungskräfte am Unfallort.

Die Freiwillige Feuerwehr Marxzell wurde von der Integrierten Leitstelle ebenso alarmiert, wie der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und dem Notarzt. Zur Bergung des verunfallten Fahrers zog die Feuerwehr das Fahrzeug zurück auf die Straße und setzte hydraulische Rettungsgeräte ein. Die Unfallstelle wurde von der Feuerwehr ausgeleuchtet und der Brandschutz sichergestellt. Im Einsatz waren die Abteilungen Burbach und Schielberg der Feuerwehr Marxzell mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften. Der Einsatz wurde von dem Kommandantenstellvertreter Heiko Weiss geleitet.

Jeweils vier Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Ettlingen und von der Autobahnpolizei waren an der Einsatzstelle tätig. Die Kreisstraße K 3554 zwischen Moosbronn und Fischweier war für mehrere Stunden voll gesperrt. Neben der Rettungsdienst waren die Notfallhilfen aus Burbach und Pfaffenrot mit zwei Kräften an der Einsatzstelle. Zur Betreuung der Einsatzkräfte wurde ein Notfallseelsorger hinzugezogen.

