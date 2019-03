Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Graben-Neudorf - Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B 36 bei Graben-Neudorf

Graben-Neudorf (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag kam es auf der B 36 bei Graben-Neudorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Insgesamt drei PKW sind auf der Strecke zwischen Graben und Linkenheim-Hochstetten zusammen gestoßen. Zwei weibliche Fahrzeuginsassen sind in einem PKW so schwer verletzt worden, dass die hinzugerufenen Rettungskräfte nur noch den Tod feststellen konnten. Eine weitere Mitfahrerin aus diesem Fahrzeug wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der in Richtung Süden fahrende PKW-Lenker eines weiteren Fahrzeuges wurde durch den Aufprall so stark in seinem Fahrzeug eingeklemmt, dass er von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden musste. Er wurde schwerstverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein weiterer PKW kam durch den Unfall von der Fahrbahn ab und kam auf dem Dach auf einem Straßenbegleitweg zum Liegen. Glücklicherweise konnten sich der Fahrer und seine Beifahrerin selbst aus der misslichen Lage befreien. Beide wurden leicht verletzt zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Karlsruher Klinik gebracht. Die Feuerwehren aus Dettenheim und Graben-Neudorf waren mit 65 Einsatzkräften und elf Einsatzfahrzeugen unter der Leitung von Horst Blank aus Graben-Neudorf an der Unfallstelle tätig. Neben der Rettung der Verletzten musste der Brandschutz an der Einsatzstelle sichergestellt und ausgelaufene Treib- und Betriebsstoffe von der Feuerwehr aufgenommen werden. Bürgermeister Christian Eheim machte sich vor Ort ein Bild vom dem Unfallgeschehen und der Arbeit der Einsatzkräfte.

Der Rettungsdienst war unter der Leitung von Andreas Groß-Lany mit zwei Notärzten und vier Rettungswagen an der Einsatzstelle. Die Notfallhilfen aus Linkenheim und Graben unterstützten die Rettungsarbeiten. Die Polizei sperrte die B 36 während der Rettungsarbeiten für den gesamten Verkehr. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Insgesamt waren von den Polizeirevieren Karlruhe-Waldstadt und Philippsburg vier Streifenwagen mit acht Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Die Polizei nahm auch Ermittlungen zur Unfallursache auf. Zum Unfallzeitpunkt ging ein heftiger Regenschauer in der Gegend nieder.

