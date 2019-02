Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Stutensee - Mehrere Verletzte bei Unfall im Abbiegeverkehr

Stutensee (ots)

Drei verletzte Personen und ein nicht unerheblicher Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls im Abbiegeverkehr auf der Landesstraße 558 südlich von Stutensee-Spöck der sich am frühen Dienstagnachmittag ereignet hatte. Ein PKW wurde bei dem Unfall derart stark deformiert, dass sein Fahrer in dem Fahrzeug eingeschlossen war. Erschwerend kam hinzu, dass der PKW durch den starken Aufprall auf der Seite zum Liegen kam.

Die Freiwillige Feuerwehr Stutensee wurde mit den Abteilungen Friedrichtal und Spöck zur Menschenrettung alarmiert. Wegen der anfänglich unklaren Angabe zum Unfallort, wurde auch die Feuerwehr aus Linkenheim-Hochstetten alarmiert. Gemeinsam sicherten die 29 Kräfte der Feuerwehr das Unfallfahrzeug ab und retteten den eingeschlossenen Fahrer durch ein Fahrzeugfenster, das zuvor mit hydraulischem Rettungsgerät entfernt wurde. Die Feuerwehr war unter der Leitung des Stutenseer Kommandanten Klaus-Dieter Süß im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit einem Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen im Einsatz. Sowohl der gerettete PKW-Fahrer sowie die schwangere Fahrerin eines weiter beteiligten Fahrzeuges wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Beteiligte konnte ambulant versorgt werden. An den Unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand zum Teil Totalschaden. Auf den Landesstraßen L 560 und L 558 bildeten sich im Feierabendverkehr lange Staus.

Es war hier an der Einmündung der L 560 in die L 558 bereits der zweite schwere Unfall innerhalb kürzester Zeit. Bereits tags zuvor ereignete sich an dieser Stelle ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen und drei verletzten Personen.

